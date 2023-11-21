KO便秘︱便秘增患大腸癌風險　醫生教1招「神奇姿勢」快速排便

▲ 便秘增患大腸癌風險，女醫生教1招「神奇姿勢」快速排便。

都市人常有便秘問題，令人困擾。新加坡一名醫生近日就在網上分享一招幫助快速排便，更透過影片親自示範；但怪異的姿勢引起網民熱議。

最新影片：

據《紐約郵報》報道，新加坡一名29歲腎臟科女醫生Daria Sadovskaya，近日在社交平台TikTok分享了一招指能協助便秘人士快速排便的方法。從影片示範可見，醫生坐在馬桶上，擺出一個「神奇姿勢」：首先把左腿跨到右大腿上，然後身體左轉並看向正後方；類似做腿部拉筋動作。

Daria解釋，這樣的姿勢作用為達到「某種自我按摩」，有助糞便更快速容易地排出。對此，有網民效仿後表示，「我現在正在排便，這招真的很有效」。

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不過，Daria補充，此招數只能緩解輕度便秘；若想徹底解決便秘，還需要從日常飲食作息做徹底改善，包括增加纖維攝取和飲水量、有規律運動，及避免咖啡因和酒精。

另外，Daria又指，長期便秘會對身體健康造成負面影響，例如會導致腸道功能障礙、增加心理問題；患痔瘡、肛裂、泌尿疾病，甚至增加患大腸及直腸癌風險，呼籲民眾必須重視便秘問題。

3種常見便秘型態

除了排便時坐姿有助舒通便秘，認清便秘型態也很重要，可幫助從源頭解決問題。台灣營養師李婉萍曾在Facebook專頁分享常見3種便秘類型：

有便意上不出來

糞便乾硬

糞便黏性強

點擊大圖看各類型解決方案：

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【同場加映】中醫推介通便食物茶飲：

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大腸癌高危一族

便秘嚴重，將為癌症鋪路。據衞生署資料，大腸癌是本港第2號癌症殺手，以下不良生活習慣是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

【同場加映】預防大腸癌食物及湯水：

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責任編輯：羅嘉欣