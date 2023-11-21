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新聞女王｜郭柏妍素顏演大學生夠脫俗　親解求學時A0原因：我十分宅【多圖】

娛樂 12:00 2023/11/21

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郭柏妍（Rosita）素顏演大學生，有驚喜！

TVB台慶劇《新聞女王》於昨晚（11月20日）在TVB播出，除了可以看到Man姐（佘詩曼 飾）與梁景仁（馬國明 飾）主播間的大鬥法，客串演出的上位小花郭柏妍（Rosita）也成為劇中一大驚喜！

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郭柏妍素顏演大學生

屬客串性質的Rosita一登場便與阿佘有不少對手戲，劇情講到Man姐在一場大學座談會中，與Rosita演的新聞系大學生Bella合諜，用刁鑽問題令廣翔重工盧主席當眾出醜。

Rosita戴上眼鏡、紮起馬尾，更是素顏上陣，清純感十足。Rosita早前受訪時也指：「我諗大家從來冇見過我以呢一個造型出現，可能（劇集）出咗街大家可能有機會都未必認得我，個造型係好特別。」

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求學時期冇男仔埋身

現年26歲的Rosita是圈中的A0女神，現實中的她由於有很深的近視，故中學時期的她與《新聞女王》中的角色同樣是「眼鏡娘」，並直至大學三年級才改戴隱形眼鏡。

曾就讀香港高等教育科技學院食品科學及安全科的她，指大學修讀的課目中有九成學生都是女生。

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親解沒有戀愛經驗原因

Rosita曾在TOPick專訪中，談到自己未曾有拍拖經驗的原因：「當時的我十分宅，放學便回家不會周圍去，加上我很後期先戴隱形眼鏡。」

Rosita笑言身邊的男生已經在大學一﹑二年級時認識，一早清楚了解他們的性格，故覺得並非是適合的對象。

她坦言曾遇過心儀的男生，惟最終慘被吃「檸檬」：「以前中學時都有遇過心動的男生，那時我有主動打電話約他出街， 但對方覺得要讀書 ，因為當時就快要考公開考試，後來就不了了之。」

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受TVB力捧

Rosita為TVB新一代力捧小花，2020年奪得港姐季軍入行，參選時憑甜美樣子被封為「港版周子瑜」已成傳媒焦點。

她憑《下流上車族》演「車芊芊」成功入屋，在《萬千星輝頒獎典禮2022》以大熱姿態奪得「飛躍進步女藝員」獎項。

Rosita一劇接一劇，尚未播出的有《妳不是她》、《奪命提示》、《旁觀者》、《飛常日誌》、《逆天奇案2》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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