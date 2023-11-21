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結婚何價丨30歲男月入1.5萬被嫌不努力　未來外父提5年限期條件：做不到就分手

家事百科 19:22 2023/11/21

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30歲台男入薪6萬台幣，未來外父卻認為是「不努力的表現」，要求35歲前年薪要100萬起，不然就別結婚。(iStock圖片)

全球經濟不景氣，不少打工一族加薪無望，結婚生仔亦因收入問題顯得困難重重。台灣有一名男網民上網求救，指自己月入6萬台幣（下同，約1.5萬港元），未來外父卻認為是「不努力的表現」，及後更開出一條件，要求他35歲前年薪要100萬（約24.9萬港元）起，不然就別結婚，浪費彼此時間，令他不禁感慨：「請問3字頭後，要多少才算努力？」，帖文引發網民熱議，「用錢看人，當親家也累，放生吧！」。

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一名男網民早前在Facebook「匿名公社」發文表示，自己有一個交往多年的女友，自己也到了談婚論嫁的年紀，然而婚事一直受「錢」困擾，「女方家長覺得30歲薪水6萬是個不努力的表現，請問3字頭後要多少才算努力？」。他事後在留言中補充，女友是地區公務員主管，家中有一名弟弟從事房地產業務，女友爸爸還經常炫耀自己：「在你這年紀我已買2房且結婚生子了」。

他透露，女友父親直接開出條件，要求樓主35歲前要有年薪100萬起才願意嫁女，否則不要結婚浪費彼此時間。女友爸爸甚至認為，月薪3、4萬的人是「撿角組」，意指沒出息、不成器的人，讓他不禁感嘆，當感情到了談婚論嫁時，始終逃不過一個「錢」字。

其實台灣目前經常性薪資平均約4.5萬元台幣（約1.1萬港元），故此貼文一出後，不少網民為該男網民抱不平，「哇靠！6萬就被嫌，那4萬不就是該死！」、「做詐騙可能月入百萬吧，這樣對方家長覺得比較有出息嗎」、「女友有努力超過6萬嗎？」、「這是家長的說法，還是女方想分手的藉口？月薪6萬留著自己存、自己花，生活品質一定比結婚好。4、50有錢還是娶得到年輕可生育的妹子。」

也有一名網民勸他，這樣的親家要求太多又強人所難，不要也罷，「用錢看人，當親家也累，放生吧」、「這不是你的錯，只是運氣不好遇到低能家庭而已，趕快放生吧，你值得更好的」、「現在社會，30歲可以有6萬已經很不錯，嫌6萬太少的，明顯只是女方家長覺得6萬不夠長輩花用」。

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責任編輯︰王明芳

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