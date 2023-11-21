萬千星輝賀台慶x香港小姐丨莊子璇初任司儀甩漏　麥美恩勉勵師妹：我Day 1都唔好

▲ 麥美恩（Mayanne）勉勵今屆港姐冠軍兼師妹莊子璇。

TVB 56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》於前晚（11月19日）舉行，馮盈盈（FYY）師妹莊子璇參選今屆港姐奪得冠軍後火速獲得主持大騷的機會，成為今年台慶司儀之一。

不過可能首次擔任台慶司儀的莊子璇太緊張，出現不少甩嘴情況並被網民批評。同為台慶司儀兼師姐的麥美恩（Mayanne）接受TOPick訪問，認為網民批評莊子璇的表現是好事，代表大家都有留意這位新一代的港姐。

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莊子璇有甩漏

莊子璇主持台慶時表現欠佳有甩漏，Mayanne說：「係會發生嘅，好正常，要個戲搭救。我都有走音，一廠係有氣場，當重量級觀眾坐晒喺度係會有壓力。我都克服咗好多心理陰影先嚟到今日。鏡頭後係打緊杖，所以要好專心，唔係咁簡單。」

至於莊子璇的表現惹來不少負評，她則覺得：「網民有畀意見係好，代表有留意佢嘅演出，現場有咁多位Artist，即係佢有存在感，有危就有機。」

對於莊子璇成為今屆台慶司儀之一，她指：「港姐做大騷司儀係TVB嘅傳統，因為有代表性。」

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▲ 《萬千星輝賀台慶》。（IG圖片）

麥美恩勉勵師妹

新人難免會有出錯，Mayanne謂：「我Day 1都唔好，新人時期唔係為Outstanding，係為穩陣同埋需要吸收，非一朝一夕。做台慶係要高求，公司最Top嘅嘅人都喺晒度，點都會有比較亦會有批評。」

不過她未有受曾經的出錯影響心情，「要快吸收同接受批評，以最快嘅方法消化件事，然後搵解決方法。需要自己去體會，可以從唔同前輩身邊學習每個人嘅優點。」

談到近況，Mayanne透露：「今年多返好多大型活動，會參與唔同公司嘅Annual Dinner，投入人哋嘅Celebration。下個月會放假，返加拿大過聖誕。嚟緊期待喺香港過農曆新年，感受下節日氣氛。」

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記者：梁樂欣

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