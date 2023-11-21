猝死危機丨大學生連續5晚通宵直播後猝死　公司2個理由否認責任：無強迫捱夜直播

▲ 男大學生任遊戲直播主，連續五晚通宵直播後猝死。

近年來愈來愈多年青人投身電競行業，不過小心過於沉迷令身體負荷不了！河南有一名男大學生在通宵遊戲直播近9小時後，被發現於寓所猝死。據了解，因與電競公司簽署每個月直播時間不少於於240小時的協議，死者猝死前已連續五晚通宵遊戲直播。不過，事發後，電競公司卻否認責任，並表示不會強製要求主播在夜間直播。

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根據內地傳媒報導，死者就讀於河南平頂山職業技術學院電腦科學與應用系，今年是他在學校裡的最後一個學年。死者父親表示，因學校要求學生畢業前需有6個月的實習經驗，其兒子於是輾轉找到一家直播公司「河南琴意文化傳媒有限公司」任職遊戲主播，公司更要求主播每個月直播時長不得少於240小時，兒子11月5日後開始夜間直播，猝死前曾連續五晚通宵直播，出事前一晚更打機近9小時，最終於11月10日被人發現於租住的寓所猝死。

死者父親強調兒子身體一向很健康，也沒有心臟病既往史，去年體檢顯示各項指標都很正常，因此認為兒子死因與直播公司要求的長時間直播脫不了關係。不過，事發後，直播公司卻否認責任，指與死者簽署的是《主播及公會合作協議》，雙方沒有僱傭關係或實習關係，亦無強迫死者捱夜直播，加上死者是結束工作後在自己租住的出租屋內死亡，故認為死者的身故與公司並沒有關係。死者父親因此十分氣憤，指對方表示只能酌情提供5000元的撫慰金。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣