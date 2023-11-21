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名校攻略丨插班考入神校拔萃女小學　4家長分享3大攻略：毋須讀名幼

升學教育 13:50 2023/11/21

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4名家長分享插班入讀名校拔萃女小學的攻略。

拔萃女小學（DGJS）是本港學界名校，家長千方百計都想女兒考入女拔小！一名自稱教育專家的女子在小紅書分享了4位家長插班入讀女拔的心得，並透露成功入讀女拔的學生並不一定來自名牌幼稚園，有3點攻略有助取錄，更勝於讀名幼。

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神校拔萃女小學於11月中已經完成第二輪面試，錯過面試的家長，也可以嘗試插班讓女兒考入女拔小。該名自稱教育專家的女子日前在小紅書以「【香港家長分享】升學插班拿offer經驗！」為題發帖，表示有準備到香港插班的家長問：

1. 例如小朋友有offer，係有咩特質同技能？

2. 如果回望過去，當初仲可以做啲咩幫助小朋友？

樓主找了4位家長分享心得，A家長的心得是父母要多伴讀，平時教日常生活知識，多看課外書，多周圍去經歷。

假日多去行山露營

A家長透露自己小朋友在口罩階段下讀幼稚園，雖然zoom多於上實體課，但當別人留在家中，所有活動都停下來之時，她們照帶孩子外出，並自製活動，甚至跟孩子去行山露營等等……讓孩子習慣了面對陌生人，會主動聊天。

身邊同學無offer，我看到最大分別就是大家假日的活動有很大分別。我小朋友星期六、日是無課外班，全日跟父母玩，博物館、行山、戶外運動多，別人可能是星期六全日補習，星期日去主題樂園。

可參加面試班

B家長則指出孩子讀名幼不是必須，但小朋友一定要跟得上學術要求。如讀學券幼稚園在學術上比私幼淺易，父母要花心機補上學術的差異。若果家長無方向準備，B家長建議參加面試班，

參加面試班老師都是一個好好軍師教你。如小朋友圈無咩競爭力，會以為佢夠考小學，最後會慘敗。

上戲劇朗誦班多表演機會

C家長指孩子從小開始準備，並與A家長意見相同，要多見陌生人，早上面試班。如小朋友喜歡上戲劇班、朗誦班、表演機會也有幫助。

我小朋友都怕醜，當然不能期望改造小朋友，小朋友不能由怕醜變熱情，但可以給孩子面對陌生人時的信心。

要考證書及上叩門班

D家長指讀學券幼稚園的孩子很內向，也不清楚公海狀況，所以面試班是必須，就算讀私幼、條件好，還是沒有好offer，當中的原因是：

因為人哋兩歲開始上面試班而你冇囉！有上面試班但冇好offer，咁一定要考cert同上叩門班為叩門做好準備啦！

據知，去年女拔小其中一條面試問題是有關日常生活，也會問到假日孩子會去哪裡、平日會與誰一起玩？家長是否想孩子考入神校也好，其實應多陪伴孩子，過程中除了增添親子關係，同時也可讓孩子吸收知識。

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責任編輯：王明芳

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