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食不安心｜外賣肥牛飯驚見湯汁藏巨蟲　港女崩潰：食到最後先發現

食用安全 11:46 2023/11/21

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港女外賣肥牛飯驚見湯汁藏巨蟲。

食外賣最怕被「加料」，近日有港女於網上發文控訴，表示於柴灣一間粉麵店外賣了一份肥牛飯，即將吃完之際，竟發現湯汁中有一隻巨型昆蟲，令她不禁直呼「好污糟」。

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事主於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指早前於該區一間粉麵店外賣了一份肥牛飯，當吃到肥牛墊底的生菜時，卻發現湯汁中竟有一隻巨蟲，十分噁心。

我仲不斷將肥牛浸落汁底先食，好污糟！

從事主分享的相片可見，一隻巨型昆蟲浸在湯汁中，蟲身呈啡黑色，似乎已經死去。

（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

帖文引起熱議，有網民笑言，「唯一慶幸，唔係小強」、「應該慶幸唔係見到半隻，而你食到最後一啖」，亦有不少人分享光顧該餐廳的中伏經歷，「呢間食過兩次，兩次都送烏蠅」、「自從發現他們唔洗菜之後便誓死唔再幫襯」。

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責任編輯：羅嘉欣

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