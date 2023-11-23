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新手爸媽︱BB一喊即抱會寵壞？　美國研究：擁抱提升安全感 【附嬰兒哭聲解碼＋3大安撫法】

新手爸媽 12:56 2023/11/23

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「不要經常抱BB，會縱壞他，變得好黐身！」但其實這擔心是多餘的。研究發現父母多擁抱孩子，可以讓他們有安全感。

很多父母擔心寶寶一哭就抱，會寵壞他，但其實這擔心是多餘的。研究發現父母多擁抱孩子，可以讓他們有安全的「依附關係」，日後有助建立健康的親密關係。所以父母「寵」得越多，孩子成長得更心理方面健康、更幸福！

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父母及時擁抱孩子增安全感

「依附關係」是指嬰兒與主要照顧者互動而產生的依戀關係，會影響日後對於外在世界的解讀，並一步一步發展我們調整情緒、情商（EQ）、人際互動等能力從而影響在親密關係中的表現。因此，多擁抱孩子，讓他們在關愛中建立健康的心理。

當寶寶哭泣表達自己的需求時，爸媽的回應直接讓孩子感受到自己是否被接納或是被拒絕，這些認知會影響孩子構建自尊、社交和環境的想法，轉換為調節日後思考和行動的模式，影響孩子未來人格發展，以及社會適應社會力。

父母應該對孩子的需求有迅速的回應，而不是放任寶寶一直哭。鼓勵父母以語言表達語言及肢體上的擁抱、接觸，與寶寶產生互動與連結，感受到自己被重視與關懷。

在1959年，美國心理學家哈里・哈洛（Harry F. Harlow）發表了一項「恒河友猴實驗」結果，反映嬰兒對肌膚的接觸比食物更重要。哈洛把剛出生的猴子交給會提供奶水的鐵絲母猴，以及不會提供奶水的柔軟絨布母猴作調查，發現猴子除了想喝奶時才靠近鐵絲母猴，當遇到危險和日常生活都時刻黏着絨布母猴。因此，母親的角色不只是需要為嬰兒哺乳，更要提供溫暖的觸摸和擁抱，才應讓他們感到安心。

嬰兒哭聲解碼5大原因

根據衞生署的家庭健康服務資料，初生嬰兒主要用哭聲來表達自己的需要。父母可根據的嬰兒哭的可能性，判斷其需要。父母可温柔地跟他說話、輕撫他、嘗試播放輕柔的音樂，用柔軟的綿布包裹等令他產生安全感，嬰兒哭原因包括以下5點：

1. 生理需要例如餓了、尿片濕透或髒了、過累等。
2.身體不適穿得太多衣服感覺太熱、給蚊子叮了。若出現發燒、不想吸吮、肚脹或者經常嘔吐等可能是生病，需盡快帶嬰兒去看醫生。
3. 外來刺激初生嬰兒對環境十分敏感如：室温過冷、過熱、聲浪太大、日間太多親友探訪等感到不安。
4. 情緒緊張初生嬰兒可能感到孤單，需要陪伴，亦可能會受照顧者的情緒影響而變得緊張，哭個不停。
5. 肚痛肚痛（俗稱肚風），原因不明，常見在初生至3個月大的嬰兒，在傍晚時分會無故地苦著臉，張大咀巴放聲大哭，可能會放屁、縮起雙腳、身體不停地扭動。

3大安撫初生嬰兒方法

專家說嬰兒還未到八九個月大的時候，根本不懂什麼是撒嬌的，他們哭只是出於本能，向父母發出訊號。當寶寶哭泣時，最好只用一種方法來安撫，會比較容易找出哪種是最有效的方法。千萬不要手忙腳亂，同一時間嘗試不同的安撫方法，反而會寶寶感到緊張。針對3大初生嬰兒常見哭聲的原因，有以下安撫方法對症下藥：

1.出現肚風可垂直抱起
如果寶寶仍是不停啼哭，他可能是有肚風，你可以垂直抱起，伏在自己的肩和胸膛上，輕搖或來回踱步，漸漸放慢動作，直到寶寶安靜下來。

2.吸吮奶嘴
可以嘗試給他吸吮奶嘴以安撫嬰兒，如果寶寶是吃母乳的，那就要等他滿月以後才給他吮奶嘴，否則他會容易混淆不同的吸吮方法。

3.把嬰兒放在搖椅 
初生嬰兒常常都需要大人抱著哄睡，但如果要長時間抱著寶寶哄睡，難免易累。搖椅由前後穩定的擺動，給予寶寶足夠的安全感及依附感，同時還能幫助刺激感覺統合的發展，穩定情緒以及幫助睡眠。

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不論是用哪種方法，最重要是保持冷靜，還要將嬰兒的安全放在第一位。如果父母對嬰兒不停啼哭感到不安或憂慮，父母可以到母嬰健康院查詢或帶嬰兒去看醫生。

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責任編輯：王明芳

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