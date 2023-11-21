靚媽精明眼丨澳門新濠影滙水上樂園買一送一　$281玩盡16大遊樂設施【附暢玩攻略】

▲ Klook推出澳門新濠影滙水上樂園買一送一，每人只需$281即可玩盡16大遊樂設施。

澳門新濠影滙水上樂園自今年開幕以來，吸引大批港人去玩水打卡。入秋後水上樂園推出入場優惠，Klook即日起推出「澳門新濠影滙水上樂園買一送一」，低至平均每人$281即可購買室內園區門票，優惠更橫跨聖誕除夕，不容錯過！

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新濠影滙水上樂園是亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，也是全澳唯一室內水上玩樂熱點。另設有室外園區，遊樂設施包括5條不同設計的迴旋滑水道、「黃金大水桶」及「綠野遊蹤等。

而室內園區則以太空為主題，內有16個遊樂設施，包括7條滑水道、2個造浪池、橫跨室內室外的打卡熱點「天際星空池」、246米星空激流之旅、3.7米深潛水池、同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」、結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，以及全城唯一室內衝浪模擬器等。

新濠影滙位於澳門氹仔，在澳門氹仔客運碼頭或港澳碼頭落船後，都可以乘坐酒店免費接駁巴士抵達，入到酒店已有搶眼指示行去水上樂園。

入場後轉入已是儲物櫃及更衣室位置，在旺季人流很多，儲物櫃常滿，記緊要早一點來霸位。換上泳衣後便直入室內園區，任玩16遊樂設施，近門口即見室內衝浪模擬器「衝浪戰士」及打卡位「天際星空池」，後者有一部份延伸至室外，猶如懸浮半空暢泳，透過池底的透明玻璃更可俯瞰風景。

家長帶同小朋友可到旁邊「火星造浪池」游泳，這個是非一般游泳池，因池中的波浪球會帶來高低起伏的浪潮及濺起浪花，小朋友感覺猶如置身大海中暢泳。池邊還有多張沙灘躺椅，家長都可以休息一下。

滑水道刺激之選

室內園區總共有7條滑水道，每條都排了長長的人龍，最少要排30分鐘以上；而室外還有「沖天水龍捲」5條不同刺激度的滑水道，想玩盡滑水道的你記得預留充足時間排隊。

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喜歡刺激的玩家可選長達300米的水上過山車「光速飛車」，結合刺激攀升及衝刺下水，驚嚇位會嚇到尖叫。另外玩家在「星環激盪」會經歷360度翻轉迴旋激盪、多次高速急轉彎後再降落水中，深切感受到重力加速度雙重衝擊。

想挑戰速度的可到「量子風暴」，坐在橡皮艇上飛馳封閉水道，去到螺旋型滑道更以時速25公里快速下降2.5米相當震撼，玩家尖叫聲不絕！

想玩水上版跳樓機，在這個水上樂園都有。玩家在室內的「極限逃生艙」會置身發射式逃生艙，在半透明的水管滑梯中體驗15米垂直俯衝，瞬間下墜，極度驚險刺激。同類設施在室外的「沖天水龍捲」都有條「龍捲風」，由於太刺激好少人排隊，膽量十足的玩家可以反復玩。

以上滑水道有高度限制1.1米，年幼的小朋友就不太適合，可轉攻場中間的「太空控制台」，是專為小朋友設計的嬉水城堡，集合螺旋滑水道、滑梯、大水桶、雨林、水槍等玩意於一身，非常好玩！

【旅神祭抵Deal – 限時限量買一送一】

開賣日期：即日起發售

適用日期：2024年1月31日或之前

優惠價：室內園區人均只需$281（原價$468）

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責任編輯：林綺玲