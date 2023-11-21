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秋冬時尚｜軟綿綿毛毛外套抗寒流　毛茸茸超可愛勁保暖

休閒消費 18:28 2023/11/21

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冬天必備毛毛外套！

日前天氣突然轉涼，入夜後更涼風陣陣，終於可以轉季了！冬季除了可以穿大衣和羽絨外，毛毛外套亦是一個好選擇，毛茸茸夠可愛之餘，又非常保暖，而且穿起來有減齡之效，難怪港韓女星都喜歡穿毛毛外套！

韓國女星代表有鄭秀妍（Jessica）、BLACKPINK成員Jisoo、Jennie與Rosé，香港代表就有陳凱琳（Grace）與鍾浠文，她們都有穿上毛毛外套，但完全不顯肥，現在就看看她們的顯瘦配搭吧！

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由於毛毛外套毛茸茸，會有一定體積，如果穿搭不恰當，很容易就會成為圓碌碌的熊啤啤，所以女星們都採用「上重下輕」的配搭術，即下身以貼身為主，以Jennie為例，她曾穿上毛毛外套襯貼身黑色絲襪，由於露出纖幼長腿，所以沒有臃腫感覺。而鍾浠文下身就穿瑜伽褲，上身配露腰背心和頭戴Cap帽，最有心思是配上一個毛毛袋，令一身休閒打扮多了一個亮點。

毛毛外套的確能令休閒造型增添可愛感，Jisoo、Jessica與Grace就以牛仔褲作配搭，Jisoo還戴上毛毛帽，看起來暖乎乎的，讓人想抱一抱。Grace的毛毛外套是湖水綠色，夠特別，而且Grace身形向來單薄，毛毛外套反而可以增加她的份量感，未嘗不是一件好事。

至於Jessica，她的毛毛外套偏短身，剪裁較立體，所以就算她以牛仔褲和牛仔恤衫作配襯，依然散發高貴味道，沒有過於休閒的感覺。不過講到最厲害，一定是Rosé，她每次都以短裙或短褲配搭毛毛外套，可見御寒能力很高，露出一雙美腿的她，令到毛毛外套造型既可愛又性感。

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ZARA長身毛毛外套  HKD649

這件翻領長袖毛毛外套，雖然體積很大，但款式看起來高貴大方，可以穿來出席重要場合，而且看起來毛茸茸很好摸，非常吸睛。

ZARA人造羊毛皮飛行員外套  HKD799

飛行員外套款式毛毛褸，高領設計，設計休閒時尚，充滿年輕活力！

UNIQLO 長絨搖粒絨拉鏈外套  HKD199（原價HKD249）

這款毛毛外套性價比極高，保暖兼十分百搭，適合小資女買來塑造可愛啤啤熊造型。

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責任編輯：Kiwi Lee

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