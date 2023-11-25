啃老族丨女兒考碩士落榜在家啃老3年　父母無奈：每月問拎4000蚊生活費

▲ 內地有母親怨女兒畢業後找不到工作，考研究所惟三年榜上無名，待在家裹啃老，每月更討生活費。(iStock圖片)

為人父母，只求子女畢業後能獨立自主生活，不用再為他們操心。不過，內地就有一對夫妻，其女兒大學畢業後一直遲遲找不到工作，於是決定繼續進修考研究所，惟3年過去都未能考上，整天待在家裹啃老，還向兩老每月討生活費，讓他們不知如何是好。

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這名媽媽在社交平台發文，指女兒今年26歲，大學畢業後花了3個月時間，卻未能找到合適的工作，女兒認為是其學歷低，導致沒有僱主願意聘用，故此決定繼續進修考研究所，參加了3次考試，結果均以失敗告終。3年間女兒整天讀書，不僅不工作也不找伴侶，還每個月向兩老討4000元人民幣生活費。

作為母親她很清楚，並不是因為學歷低找不到工作，而是女兒的性格和思想有問題。這名媽媽更指出，女兒性格有些孤僻，反應也沒那麼快，不過為人誠實、單純。她也沒有其他願望，只求女兒能找到工作，以及合適的人結婚，就已經滿足了。然而，女兒在求職之路上並不順利，有時講電話更會講到哭，她亦只能耐心鼓勵。

反觀和女兒一起長大的男同學，畢業之前就找到工作，詢問之下得知對方半工半讀，幾乎沒向家裡要過錢，才驚覺女兒被自己寵過頭，沒有接受任何訓練，以致於畢業後連工作都找不到。

後來女兒繼續念書考試，即使連續3年榜上無名仍未放棄，只是家裡開支越來越大，每月更向兩老討4000元人民幣生活費。身為媽媽的她，不是不想給，但看到女兒除了查資料或參加考試，基本上不出門，情況讓她很擔心。

她理解現時年輕人壓力很大，但無法接受變得如此脆弱。她認為，女兒應該對人生更有規劃一些，而不是始終不工作，像是逃避社會。丈夫對女兒也感不滿，盼她趕快結婚，怎料女兒卻表明不想在30歲之前結婚，回想過去以為生女兒會較輕鬆，如今卻讓夫妻倆都很操心。

網友紛紛勸兩老應放手，讓孩子學著生活，空檔可以找兼差；也有人感慨，現在工作太難找，充實自己要花錢，學歷不夠好也難以找到理想的工作。

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責任編輯︰王明芳