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聖誕節2023︳小飛俠阿童木飛入尖沙咀LCX　1.7米高滑雪造型打卡位+限定精品

休閒消費 16:04 2023/11/22

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熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

（lcxhk@Instagram）

小飛俠阿童木是不少男生的童年回憶，打機一定有玩過。今次阿童木由日本飛到香港，空降海港城LCX與大家一同過聖誕！現場有多個打卡位，更會發售限量特別版精品，粉絲們絕對不能錯過！

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由即日起至明年1月1日，LCX聯乘著名美國玩具品牌ToyQube打造阿童木「Ski Station」，將LCX變成滑雪場，阿童木則換上多個造型，包括紅白及黑白色兩套滑雪裝、全黑衛衣Hip Hop造型、QQ白色雪人等，十分可愛！其中滑雪裝阿童木更高1.7米，成為最吸睛的打卡位之一。影完相之後，大家可到旁邊的相機，與家人朋友用阿童木專屬Sticker及相框，拍照留念。

（lcxhk@Instagram）

影完玩完，又點可以錯過限定精品？LCX Xplus將發售多款由ToyQube推出的小飛俠阿童木收藏品及精品，而ToyQube更特別為是次活動推出全新的阿童木雪人LED燈及透明阿童木雪人，極具收藏價值！除此之外，阿童木曲奇瓶及飛天阿童木倒流香座全球限量100隻，想入手的粉絲記得要把握時間了！

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LCX x ToyQube【小飛俠阿童木Ski Station】及期間限定店
日期：即日起至明年年1月1日
時間：10am-10pm
地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX
期間限定店：LCX Xplus

記者：Panda

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