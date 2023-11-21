新聞女王丨首集播出觀眾讚但新聞從業員彈　前TVB主播麥詩敏姚雋彥批離地

▲ 前無綫主播麥詩敏、姚雋彥也有留意《新聞女王》！

萬眾期待TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月20日）正式播出，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

《新聞女王》自上周末在內地首播後掀起連番熱話，並接連登上內地微博熱搜榜；昨晚（11月20日）《新聞女王》在翡翠台首播後同樣好評不斷，網民大讚兩位女主角佘詩曼及李施嬅演技到家。

除讚佘詩曼主播Tone幾可亂真，又指李施嬅似足跑現場的傳媒，網民普遍認為第1集劇情豐富緊湊、戲劇效果及張力足夠。

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▲ 佘詩曼在《新聞女王》中演Man姐（劇集截圖）

真主播批劇情緊張

首集的間場是貼題的Anchor用語解釋，之後馬上進入戲肉—大型巴士翻側意外！意外發生後，SNK News兵分三路做故仔，包括Man姐領軍的「文家軍」，核心成員有Man姐貼身跟班曉薇（何依婷飾）；梁景仁（佐治，馬國明飾）的「佐治黨」，核心成員有擅於搜集爆炸性花生角度的Cathy（高海寧飾），以及堅守新聞第一現場的張家妍（李施嬅飾）。

在既要合作又要一爭長短的前題下，文家軍及佐治黨分別就巴士機件故障、及司機與乘客爭吵兩個截然不同的角度進行調查及採訪，家妍則帶著表現不佳的新人唐芷瑤（陳曉華飾）衝上最前線。

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阿佘一早開始做功課

昨晚佘詩曼由頭帶到落尾，事故發生後Man姐拿著咖啡直衝主播間、以機關槍式口脗向團隊發施號令已相當有型。

之後一幕Man姐在倒數直播出街的生死關頭，竟以無人可取替的主播身份、威脅新聞總監飛爺（鄧智堅飾）將芷瑤交到她手上，並信心爆棚爆出一句：「我都好想知邊個坐到我呢個位！」展現超凡氣勢。

談到劇中主播Tone令人驚艷，無論神態、聲調、語速均甚為像真，阿佘受訪時透露一早開始做功課：「開拍前大半年我已經睇緊劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇吓邊種演繹方式啱Man姐。」

對於對白又長又涉及大量專業名詞，阿佘笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是大挑戰：「我每日拍十幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返到屋企好似打完一場仗咁，不過自己都享受呢種成功感。」

▲ （《新聞女王》劇照）

前新聞主播狠批

由於今次劇集涉及到新聞主播的題材 ，吸引到連有線新聞部的主播都一齊收看，男主播陳書君在社交網分享一張照片，相中可見至少有兩男兩女新聞部的同事正在圍爐收看《新聞女王》，其中一名更是有線財經主播鍾卓恆，可見大家對這套劇也十分支持。

至於兩位前無綫新聞主播麥詩敏和姚雋彥更分別分享自己的觀後感，兩人不約而同暗嘲劇集離地不合情理。

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麥詩敏提出現實不可能發生的三點，「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。

姚雋彥則在Facebook專頁發帖文：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（Promote）就收工，呢份工真係易做。」

但仍有不少網民大讚首集劇力萬鈞，阿佘演「Man姐」一角果然夠霸氣，演技無得頂，有人則指劇情太誇張，並表示：「記者比消防救護警察早到現場？」﹑「陳曉華為了車Cam片段而刑事毀壞打爛貨Van的車窗盜取，太誇張。」

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