新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句　霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎

▲ 《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧主演TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（11月20日）首播，而內地搶先在上周末已播出《新聞女王》，並接連登上內地微博熱搜榜。

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佘詩曼李施嬅演技被讚

而《新聞女王》在昨晚於翡翠台播出後，網民大讚兩位女主角佘詩曼及李施嬅演技到家，除讚阿佘主播Tone幾可亂真，又指李施嬅似足跑現場的傳媒。

網民又普遍認為《新聞女王》首集甫一開始片頭以「小劇場」代替主題曲，突顯故事角色或人物背景。

▲ 《新聞女王》李施嬅

在第1集小劇場主角是佘詩曼飾演的Man姐，雖然時長只有約4分鐘，已將Man姐高冷、果斷及有智慧的女強人人設立體展現，先後收服老闆級盧博士（鄭啟泰飾）及熱血學生Bella（郭柏妍飾）。

尤其她反問Bella更是句句啜核：「觀眾望住個畫面就決定轉台定繼續睇落去，你有冇把握黃金7秒？」、「想做主播淨係有記者Sense 唔夠架喎」。

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阿佘：每日開完工似打完仗

昨晚佘詩曼由頭帶到落尾，事故發生後Man姐拿著咖啡直衝主播間、以機關槍式口脗向團隊發施號令已相當有型。

之後一幕Man姐在倒數直播出街的生死關頭，竟以無人可取替的主播身份、威脅新聞總監飛爺（鄧智堅飾）將芷瑤交到她手上，並信心爆棚爆出一句：「我都好想知邊個坐到我呢個位！」展現超凡氣勢。

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談到劇中主播Tone令人驚艷，無論神態、聲調、語速均甚為像真，阿佘受訪時透露一早開始做功課：「開拍前大半年我已經睇緊劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇吓邊種演繹方式啱Man姐。」

對於對白又長又涉及大量專業名詞，阿佘笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是大挑戰：「我每日拍十幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返到屋企好似打完一場仗咁，不過自己都享受呢種成功感。」

▲ 《新聞女王》

劇本獲內地好評

第1集還有不少上位小花、小生以及資深演員出場，分別為郭柏妍、陳曉華、飾演飛爺秘書的曾淑雅（Jumbo），以及飾演警察的張頴康、黃庭鋒、黃耀煌及鄔嘉駿。

當中以郭柏妍及陳曉華最為亮眼，前者的清純四眼Look、配以純真呆萌眼神可愛又搶戲。後者因能力值不足飽受嫌棄走上歪路，角色頗有發揮，其中一句：「無論幾努力都好，努力庸才點努力都唔會追得上努力嘅天才」，更活脫脫道出了資質平庸職場人的辛酸，難怪內地網民對劇集編劇讚不絕口：「新聞女王編劇是懂打工人的（意思是明白打工仔苦況）」。

Man姐其他霸氣語錄：

呢行邊個唔搶呀？搶獨家 搶頭條 搶畫面 搶人！

咩都要我講你先識做，公司可以冇咗你架喇喎。

依家上網咁多嘢睇，點解一定要睇我哋先？所以我哋要多角度、專業分析、要新嘢、觀眾未見過嘅最好。

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