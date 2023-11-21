猝死危機丨天氣轉冷6大生活陷阱增猝死風險　醫生揭沖涼後做錯1事極高危

▲ 天氣變凍易猝死，醫生揭家居1地方及3大動作出事風險最高。

香港天氣漸趨寒冷，有醫生便指低溫下，容易引發猝死危機，更指出猝死風險竟隱藏於日常6大生活習慣中，包括起床、洗臉刷牙、除衫等等，當中家居的廁所浴室更往往是猝死高危地方，而且用凍水洗臉，上下廁所彎腰和沖涼後未及即時穿衣保暖，亦會增加猝死風險。

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台灣胸腔重症科醫師黃軒，近日在Facebook分享一篇題為《天冷了，為何易猝死？》的文章，指出猝死，都好發於「深夜和清晨」，而且危機就藏在生活習慣的6個時候。

1.起床太快

黃軒表示有人一下床，馬上就猝死，就是輕忽了在秋冬天是要慢慢起床。他指起床前，要先確認四肢和身體暖化，可以先加暖身外套，在棉被未去除之前，溫差一旦太大，猝死就可能發生。

2.用凍水洗臉刷牙

冬天了用冰冷的水洗臉刷牙及上下厠所彎腰的動作，加上廁所濕氣重，又陰冷，是最容易猝死的地方之一。黃軒提醒要先泡溫水，才可以洗臉刷牙，這樣可以避免整個臉和血管，被冷水急凍收縮而猝死呢。

3.沖涼後未有立即穿衣服

很多人在洗澡前後，都以為泡湯或熱水洗澡在冬天是很舒服的，也以為有了熱水泡或洗澡就是禦寒了，大家都忘了當離開熱水源，光溜溜身體，接觸到急凍空氣，身體會瞬間全身抖顫，因此記得毛巾，不宜放太遠地方，要馬上擦掉水珠，馬上穿上衣服，冬天真的不宜脫衣服太久呀！

4.忽略耳朵頸部保暖

看過很多猝死病人，幾乎猝死前，是完全沒有保護耳朵及頸部，大家不知道耳朵2片薄薄，沒有身體內厚厚脂肪增暖，頸部集中了身體的許多細小的交感神經和血管，只是一個團巾和耳罩，就可以救命了。

5.衣服層次穿錯

正確的冬季衣服，是不能穿錯的，大概大家都叫「三文治」穿著，最𥚃面是棉衣吸汗，中間是毛衣維持身體溫度，外面才防風防水的外套了，穿錯了，不能保留自己的身體溫度，其實是一直失溫冷凍的，容易心血管馬上緊縮猝死。

6.運動猝死

在劇烈運動時，心臟每分鐘，要輸出無運動時的6至17倍，肌肉血流量，也是要增加超過25倍。這時遇到外面環境冰冷，血管一直持續收縮，就會可能梗塞了心臓血管，這時心臟血流必定不足，就很可能產生猝死之危險。

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責任編輯：羅嘉欣