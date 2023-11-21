富貴亞姐丨翁虹開箱晒冷珍藏被質疑賣廣告　騷各式翡翠價值逾千萬元

▲ 翁虹晒珍藏卻被質疑賣廣告。

1989年亞姐冠軍翁虹定居內地，這位靚媽不時於小紅書分享生活點滴，日前翁虹上載一短片，公開多年來珍藏的翡翠首飾，琳瑯滿目的翡翠頗為珍貴。

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▲ 翁虹大晒翡翠首飾珍藏！（小紅書截圖）

教網民如何揀翡翠

翁虹「大晒冷」展示幾十件翡翠首飾，她笑稱這幾年交了不少「學費」，但這堆珍藏也增值不少，她說：「這些寶貝確實也沒給我丟臉，還給我長臉啦，現在也噌噌噌的往上漲。」

其後翁虹分享收藏翡翠的經驗，更教大家挑選翡翠，她說：「就是『色水種』，跟我們高矮肥瘦是一樣，有DNA的影響，翡翠也有DNA。」之後她拿著一大塊翡翠原石說：「這石頭的DNA肉質非常好，它是很冰冰透透的。」

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買翡翠當投資

接著翁虹展示不同顏色的翡翠，包括黃翡翠、紅翡翠、白翡和紫翡翠，她拿著一粒白翡翠說：「白翡翠要看它有沒有螢光，那它的價格又更上一層樓，有可能去到中六價，那就是50萬以上，然後更高的接近七位數，那就是大六價。」此外，還有一粒綠翡翠手鏈名叫「帝王綠」，顏色非常剔透。

另外翁虹手上戴著翡翠手鐲，原來數年間己經升價近3倍，價值不菲，她說：

我是很早期買的

應該是小六價

有朋友近日跟我說

它近日已經升至大六價

我說我賺了啦

翁虹續說：「愈來愈喜歡翡翠的原因，因為它可以增值和保值，也是一種傳承。」原來翁虹受母親影響而收藏翡翠，她更展示母親早年送的吊嘴，她說：「大概是94年給我，它是帝王綠的玻璃神，價錢翻了多倍，最重要是媽媽傳承給我。」

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女兒被捧為最美星二代

公開介紹珍藏的翁虹卻被網民誤解，某網民留言：「我覺得是翡翠商家讓她做廣告。」不過翁虹回覆網民：「真的不是，純是自己多年來的踩坑分享。」

入行34年的翁虹曾歷失婚，她於03年與拍拖半年的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑結婚，惟婚姻僅維持兩年便告吹。隨後她回歸演藝圈發展，接拍了多部內地火紅的劇集，如《孫子大傳》、《一不小心愛上你》等。

及至2007年，翁虹與任職專業健身管理師的劉冠廷結婚，二人於同年十月誕下女兒劉蒔（Crystal）。結婚13年來，夫婦恩愛如昔，轉眼間女兒劉蒔已經16歲。

劉蒔遺傳媽媽美貌，擁有標緻五官，從小已是美人胚子，劉蒔更成功撼贏沈月成為內地網民心目中「最美星二代」。

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