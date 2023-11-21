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癌症殺手｜男子熱愛運動定期體檢　腹痛求醫確診「癌王」末期【附胰臟癌6大症狀】

醫生診症室 12:57 2023/11/21

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內地杭州一名男子平日熱愛運動，出現腹痛求醫，結果確診末期胰腺癌。

平日身體情況良好不一定代表健康！內地杭州一名男子平時熱愛運動，亦每年定期接受體檢，惟2個月前開始出現腹脹、腹痛等症狀，當時以為是消化不良便未有在意。1個月後，家人建議他到醫院檢查，結果確診為末期胰腺癌。

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《錢江晚報》等內地媒體報道，現年38歲的張先生（化名）每年都會參加公司體檢，平日亦熱愛體育運動，身體狀況一直良好。然而他在2個月前開始經常在飯後感到持續性的腹脹、腹痛。1個月後，家人發現的他皮膚和眼睛都發黃，人也消瘦許多，遂建議他到醫院進行檢查。

張先生到杭州市西溪醫院求醫，結果檢查後確診為胰腺癌末期，肝臟廣泛轉移，且有阻塞性黃疸。檢查結果令張先生及家人感到十分不解，「我三個月前還參加了半馬，平常也都在運動，身體挺好的，怎麼會得胰臟癌？」

對此，醫院腫瘤科主任醫生余吉仙就解釋，胰臟癌發病非常隱匿，早期基本上沒有症狀，發現的時候往往已是中晚期，危害性很大。雖然張先生平日有運動鍛煉，然而他亦長期吸煙、經常熬夜，且一直維持高油高脂飲食，因此有可能是不良的生活習慣導致他患病。

由於發現時已是末期，基本上沒有手術、化療及放療的機會，醫生只能採取對症治療，舒緩疾病症狀，盡量減少張先生的痛苦，延長生命。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

  • 上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部
  • 食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象
  • 出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色
  • 體重短時間內銳減
  • 上腹部出現固定、堅硬的腫塊
  • 腹水

【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險：

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責任編輯：羅嘉欣

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