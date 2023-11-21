學童輕生︱遺書揭社運疫情令關係疏離　學者憂考試期加劇：家長發怒時停一停

▲ 學者葉兆輝表示，學童自殺情況令人關注。

2023年開學不久，就接連有學生自殺，據警方數字統計，今年至今已錄得306宗學童輕生個案，其中37人死亡，其餘列企圖自殺。分析顯示，女生輕生佔七成，5月及10月屬高風險日子。對此香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝在電台節目表示，情況比2016年更嚴重，他特別提醒家長，遇到子女沉迷打機時，不要生氣至要「拔電線」，因有個案就因為這個緣故，小朋友就出事。

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2016年因學童輕生個案上升，所以當時政府設立防止學生自殺委員會，事隔多年，今年學童輕生個案再次上升。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝在電台節目《在晴朗的一天出發》表示，今年學童輕生的情況比當年更嚴重。

他解釋，根據學童遺書及研究顯示，受2019年社會運動及新冠肺炎疫情影響，學童與家人、學校關係變得疏離，部份人又離開香港，例如原本可當作傾談對象的老師、朋友離港，令學童遇困難時，未知如何求助，影響青年發展。他續指，家人、同學、老師都是年輕人的重要夥伴，若未能建立夥伴關係，他們未必知道如何求助。他尤其擔心，11月是考試季節，情況會更加嚴重。

曾有出事個案因家長「拔電線」

葉兆輝又特別提醒家長，當子女沉迷打機時，不要生氣至「拔電線」，形容打機是年輕人的「命根」，曾有一兩宗個案因此而出事。

如果叫佢唔好玩電腦嘅時候呢，就唔好就咁拔咗條線，又或者扔咗部電腦，其實有好多時候，我哋有一兩個cases，都係因為咁嘅緣故，嗰個細路就出咗事。

另外，他建議家長發怒時應該「大家停一停，等一等」，先讓情緒冷靜，並形容「沒有『問題的學童』，只有『問題的家長』」，不要將個人願望，強加於孩子身上，「家長自己都要明，唔好將你自己未達成嘅心願，就去畀小朋友去承受呢個壓力，去達成你嘅心願，尊重孩子嘅選擇」。

近兩成學童曾經有自殺念頭

身兼精神健康諮詢委員會委員的港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱於港台節目《千禧年代》表示，一直都有訊號顯示學童自殺問題嚴峻，之前港大精神醫學系研究顯示，有近兩成學童曾經有自殺念頭，當中更有約5%有自殺計劃，情況令人震驚，需要關注。

不過他坦言，同類議題很快被遺忘，即使政府多年前提出三層應急機制識別學生，但本身人手不足，結果束手無策，「方案就有，人力就無」。他認為，需要鼓勵建立朋輩網絡支援，由基層做好。

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責任編輯：王明芳