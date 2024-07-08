  • 30°C
香港時間 : 2024708日 (一) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚太養生｜大學副教授早餐必放兩款超級種子 研究：改變1個飲食法死亡率大幅降低

休閒消費

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

只要將日常飲食當中、百分之三的動物性蛋白質換成植物性蛋白質，死亡率即可大幅降低。

植物、花朵和大樹，都只靠一粒小小的種子，經發芽、幼苗、成株、開花、結果實的生長過程演變出來，從中窺見大自然的奧妙外，亦可想而知一粒種子必盛載很多營養和能量。

很多種子是可吃的，想藉天然食品強健體魄，可考慮在乳酪、麥皮、沙律中放些種子（seeds），其營養素濃度更勝堅果（nuts），包括蛋白質含量，整體來說，種子含豐富營養素，包括纖維質、維他命E、α-亞麻酸（有延緩衰老、改善記憶、提高免疫力、調節血脂血壓血糖和補肝功效）、礦物質和單元不飽和脂肪酸（屬優質油脂，可降低罹患心血管疾病風險）。

湊得輕鬆啲
產後坐月｜新手哺乳媽媽必學4招極速上奶　中醫食療專家教煲催乳湯水

較健康的飲食法是，人體需要吸取蛋白質，但應先選擇植物性蛋白質（例如種子），其次才是動物性蛋白質（即肉類）。有研究報告指出，只要將日常飲食當中、百分之三的動物性蛋白質換成植物性蛋白質，死亡率即可大幅降低。

即睇10大超加工食物名單

點擊圖片放大
+10
+9

我的早餐必放以下兩款超級種子：

一、南瓜籽（Pumpkin Seeds）：質地硬實，很有嚼勁，含非常豐富必需脂肪酸、β-谷甾醇等植物甾醇、蛋白質、鎂、鐵、鋅、錳和銅等。男士更要多食南瓜籽，因有助前列腺健康。

二、葵花籽（Sunflower Seeds）：此乃向日葵種子，抗氧化成分非常高，含豐富的鈣、蛋白質、鐵、維他命E、維他命B6、葉酸、鐵、銅、硒、鎂、磷和纖維等，相比之下，葵花籽比南瓜籽更有益，因前者含銅量和含磷量分別高後者兩倍和七倍之多，而葵花籽本身的熱量也低，所以是非常好的天然食品。

每日兩種籽合共一湯匙的分量已很足夠，最重要是要買原味（即沒有調味的），可在專門賣健康補充品的大型網站訂購，有多款牌子可選擇。另外，在英國百貨連鎖店亦有一包包已混合原味的南瓜籽和葵花籽售賣，品質不錯。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 利嘉敏

相關文章

【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛後近況曝光　 與亡妻再立婚約承諾愛一生一世
14:08 2023/07/17
【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛後近況曝光　 與亡妻再立婚約承諾愛一生一世
【抗癌心態】愛妻患卵巢癌開刀到離世僅2個月　醫生悔不當初：不該講得太直接
18:04 2023/08/21
【抗癌心態】愛妻患卵巢癌開刀到離世僅2個月　醫生悔不當初：不該講得太直接
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
18:05 2023/11/20
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

你可能感興趣

【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛後近況曝光　 與亡妻再立婚約承諾愛一生一世
14:08 2023/07/17
【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛後近況曝光　 與亡妻再立婚約承諾愛一生一世
【抗癌心態】愛妻患卵巢癌開刀到離世僅2個月　醫生悔不當初：不該講得太直接
18:04 2023/08/21
【抗癌心態】愛妻患卵巢癌開刀到離世僅2個月　醫生悔不當初：不該講得太直接
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
18:05 2023/11/20
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場
早餐 蛋白質 營養素 養生 大自然 熱量 維他命

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間04:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表
靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」