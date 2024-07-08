靚太養生｜大學副教授早餐必放兩款超級種子 研究：改變1個飲食法死亡率大幅降低

▲ 只要將日常飲食當中、百分之三的動物性蛋白質換成植物性蛋白質，死亡率即可大幅降低。

植物、花朵和大樹，都只靠一粒小小的種子，經發芽、幼苗、成株、開花、結果實的生長過程演變出來，從中窺見大自然的奧妙外，亦可想而知一粒種子必盛載很多營養和能量。

很多種子是可吃的，想藉天然食品強健體魄，可考慮在乳酪、麥皮、沙律中放些種子（seeds），其營養素濃度更勝堅果（nuts），包括蛋白質含量，整體來說，種子含豐富營養素，包括纖維質、維他命E、α-亞麻酸（有延緩衰老、改善記憶、提高免疫力、調節血脂血壓血糖和補肝功效）、礦物質和單元不飽和脂肪酸（屬優質油脂，可降低罹患心血管疾病風險）。

較健康的飲食法是，人體需要吸取蛋白質，但應先選擇植物性蛋白質（例如種子），其次才是動物性蛋白質（即肉類）。有研究報告指出，只要將日常飲食當中、百分之三的動物性蛋白質換成植物性蛋白質，死亡率即可大幅降低。

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我的早餐必放以下兩款超級種子：

一、南瓜籽（Pumpkin Seeds）：質地硬實，很有嚼勁，含非常豐富必需脂肪酸、β-谷甾醇等植物甾醇、蛋白質、鎂、鐵、鋅、錳和銅等。男士更要多食南瓜籽，因有助前列腺健康。

二、葵花籽（Sunflower Seeds）：此乃向日葵種子，抗氧化成分非常高，含豐富的鈣、蛋白質、鐵、維他命E、維他命B6、葉酸、鐵、銅、硒、鎂、磷和纖維等，相比之下，葵花籽比南瓜籽更有益，因前者含銅量和含磷量分別高後者兩倍和七倍之多，而葵花籽本身的熱量也低，所以是非常好的天然食品。

每日兩種籽合共一湯匙的分量已很足夠，最重要是要買原味（即沒有調味的），可在專門賣健康補充品的大型網站訂購，有多款牌子可選擇。另外，在英國百貨連鎖店亦有一包包已混合原味的南瓜籽和葵花籽售賣，品質不錯。

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