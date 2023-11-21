心肌梗塞｜26歲外賣員每日僅睡4小時　突感胸痛暈倒街頭揭心肌梗塞險喪命【附3大警號】

▲ 26歲外賣員每日僅睡4小時，突感胸痛暈倒街頭，揭心肌梗塞險喪命。

心血管疾病並非老年人的專利。內地一名26歲外賣員，自認年輕、身體健康，每天僅睡3至4小時，日前他在工作途中突然感到胸口痛，隨後更暈倒在地，送院檢查後始發現是急性心肌梗塞。醫生指出，心肌梗塞發生前有3大先兆，若不及時救治，可引起急性心臟衰竭、心臟驟停等。

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根據《澎湃新聞》報道，26歲的小方（化名）任職外賣員，病發當日，他在送外賣途中突感胸口疼痛，症狀持續半小時仍未緩解，其後更倒在路邊，途人見狀報警求助，救護車到場後將其送醫治理。

經檢查後，小方被診斷為「急性下壁心肌梗塞」，醫生指出，這是一種非常兇險的情況，若沒有及時救治，極容易引致急性心臟衰竭、心臟驟停等。

醫生團隊隨即為小方搶救，根據造影顯示，當時他的右冠狀動脈血管已嚴重閉塞，醫生抽吸血栓後植入支架，40分鐘內開通血管。術後，小方的症狀得到緩解，留院接受觀察治療。

心血管疾病高危因素

小方沒有高血壓、糖尿病、心肌梗塞等家族病史，為何年紀輕輕就有大病找上門？上海市浦東新區公利醫院胸痛中心主任王海容指出，急性心肌梗塞有年輕化趨勢，精神緊張、長期熬夜、抽煙、飲酒等都是誘發心臟與腦血管疾病的危險因素。

王海容提醒，年輕人要預防心肌梗塞，應養成護心的好習慣：

避免熬夜

適量運動

保持健康飲食

戒煙限酒

調整心態

定期體檢

同時，亦應留意心臟發出的「求救訊號」，一旦出現不明原因的心前區劇烈疼痛、胸悶、大汗淋漓等症狀，應及早求醫。

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂，其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心 肌梗塞的首發症狀。

睡眠不足增心血管疾病風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣