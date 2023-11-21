世界兒童日丨幸福家庭關係3要點　先愛自己、夫妻同心愛孩子

▲ 香港救助兒童會早前舉辦藝術親子工作坊，同場更舉辦講座，多位專家分享促進幸福親子關係的三大貼士，令孩子活得更快樂、更健康。 (有關機構提供)

開學至今不少學童出現情緒困擾，提升兒童心理健康成社會關注。11月20日是「世界兒童日」，香港救助兒童會早前舉辦藝術親子工作坊，同場更有講座，多位專家即場分享促進幸福親子關係的三大貼士，令孩子活得更快樂、更健康。

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「世界兒童日（World Children’s Day）」為紀念1959年11月20日聯合國大會採納救助兒童會的創辦人Eglantyne Jebb(埃格蘭泰恩· 傑布)所草擬的兒童權利宣言，成為廣受世界認可的《兒童權利公約》。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，今年以藝術為活動主題，透過不同的藝術媒介，幫助兒童健康地成長及發展。

父母作為孩子最佳的同路人、最重要的他人，該如何建立幸福家庭關係？專家們有以下三大貼士，第一是父母要先關懷自己，不少家長總覺得自己做得不好，結果更多集中孩子負面的行為事情，跟孩子溝通就產生衝突。香港救助兒童會顧問、東華學院人文學院長及教授陳自強表示：「父母要去愛孩子，首先必須要懂得自我關懷，最簡單的說法，就是善待自己、愛自己。」

▲ 教授陳自強表示，父母愛孩子先要懂得自我關懷，就是善待自己、愛自己。(有關機構提供)

陳稱，家長經常想「自己做得更好？想孩子做得更好？」當事與願違時，就會不斷地批判自己，最後只會越來越負面情緒。人無完美，有負面情緒亦屬正常，但不要即場放負，向孩子發怒是無補於事。建議靜觀或專注當下，容許自己接納這些負面情緒，有助疏導情緒。

很多家長認為自己孩子最難教，家中大小事須獨力承擔，孤立無助之感油然而生。其實無人天生就懂教養孩子，自己面對的亦是其他家長的問題，近年坊間有不少聯盟，讓一班有共同經歷的家長聚集分享經驗，同時互相扶持。最後是自我仁慈，不是只對自己好一點，或者甚麼都不管，其終極目的是希望接受自己的不完美或不足，但仍努力去改善。

第二個貼士是爸媽同心，孩子對父母的感受最為敏感，父母同心對建構孩子的幸福感相當重要。與伴侶同一條心，攜手結成聯盟，盡量為孩子作一致的決定。陳教授提醒：「就算有時雙方在管教上有不同的看法，但當另一半正在教導孩子時，最好從旁靜觀默不作聲，切勿唱反調，事後才慢慢跟另一半冷靜溝通，千萬不要在小孩子面前爭論。」更重要是明白配偶也有情緒需要，在教養上也有不足之處，彼此體諒提醒，將心比己，為孩子一同建立幸福家庭。

最後一個貼士是肯定孩子三個超級特質，包括超級忠誠，孩子天生依戀父母，對父母有無限信任，超級忠誠於自己的家庭；超級奉獻，孩子總將父母擺在最高位置，為使他們開心，孩子不惜一切付出，以及超級愛自己的父母，即使長大後仍設法實踐父母對自己的要求。家長應對這些特質加以正視，親子關係自然更添幸福感。香港心理學會註冊輔導心理學家張艷說：「一個良好家庭關係的形成，其實就是小朋友最大、也最安全的成長環境。」

▲ 心理學家張艷稱，一個良好家庭關係的形成，其實就是小朋友最大、也最安全的成長環境。(有關機構提供)

面對教養或生活壓力時，家長可做以下小練習

1.閉起雙眼，保持安靜，然後深呼吸：慢慢的吸氣、呼氣。

2.回想最近教養孩子、生活上面對的壓力、挫折，甚至自己成長過程中的失敗經歷，讓負面情緒浮現。

3.接着攤開雙掌，把剛才想到情緒流進掌心裏。

4.然後慢慢的深呼吸，握緊雙拳，慢慢放在胸前，大力深呼吸。

5.再慢慢呼氣，攤開雙手，讓這些負面情緒呈現。

6.然後再想若身邊有一個你愛朋友，同樣面對相同的壓力，你會怎樣鼓勵他？抱抱他？拍拍肩膀？記住這些說話、動作。

7.這時再想你自己：面對種種的困難，你會怎樣像鼓勵朋友般鼓勵自己？

8.最後用雙手緊緊地抱著自己，感受生命存在，成爲孩子的重要他人。

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責任編輯︰王明芳