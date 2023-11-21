另類教育︱6歲女偷竊成癮愛說謊　媽媽怒送女兒入警局結局竟暖心

▲ 一名6歲女兒偷竊成癮，曾偷同學和家中的物件，父母師長屢勸不改，更經常說謊，該媽媽一怒之下，將長女帶到警局，結局十分暖心。

俗語說的「小時偷針，大時偷金」，馬來西亞新山市一名媽媽日前發文指6歲長女偷竊成癮，曾偷同學和家中的物件，父母和老師如何說教都沒用，長女更愛說謊，甚至還將「戰績」告訴了妹妹。該媽媽一怒之下，將長女帶到警局，結局竟十分暖心，相信長女今次能改過自身，重新做人。

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根據《中國報》報道，當地一名媽媽在網上發文引起熱議，她的6歲長女經常不問自取，除了會將家中物品偷走回學校分給同學，還會偷同學的文具，然後回家說謊設法解脫罪名，家人和老師們屢勸不改。一天幼女說姐姐又偷了媽媽的東西還特意告訴她，媽媽擔心長女會教壞細女，一氣下把長女送去警局。

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暖心男警員花2小時說教

局內有名暖心男警員花了近2小時向女童說教，臨行前還給了她20令吉（約33港元），解釋不可偷竊，教導她要用錢買東西。許多網民大讚媽媽狠心的做法，還建議公開讚揚這名警員，但也有人質疑她將「小事」推給警方處理。媽媽認為偷和騙兩者都不算小事，如非打鬧無用，也不會去到這步。

我現在帶她去警局，總好過長大被員警抓去警局吧。

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責任編輯：王明芳