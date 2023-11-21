  • 22°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

另類教育︱6歲女偷竊成癮愛說謊　媽媽怒送女兒入警局結局竟暖心

育兒資訊 19:26 2023/11/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

一名6歲女兒偷竊成癮，曾偷同學和家中的物件，父母師長屢勸不改，更經常說謊，該媽媽一怒之下，將長女帶到警局，結局十分暖心。

俗語說的「小時偷針，大時偷金」，馬來西亞新山市一名媽媽日前發文指6歲長女偷竊成癮，曾偷同學和家中的物件，父母和老師如何說教都沒用，長女更愛說謊，甚至還將「戰績」告訴了妹妹。該媽媽一怒之下，將長女帶到警局，結局竟十分暖心，相信長女今次能改過自身，重新做人。

最新影片推介：

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

根據《中國報》報道，當地一名媽媽在網上發文引起熱議，她的6歲長女經常不問自取，除了會將家中物品偷走回學校分給同學，還會偷同學的文具，然後回家說謊設法解脫罪名，家人和老師們屢勸不改。一天幼女說姐姐又偷了媽媽的東西還特意告訴她，媽媽擔心長女會教壞細女，一氣下把長女送去警局。

點擊圖片放大
+4
+3

暖心男警員花2小時說教

局內有名暖心男警員花了近2小時向女童說教，臨行前還給了她20令吉（約33港元），解釋不可偷竊，教導她要用錢買東西。許多網民大讚媽媽狠心的做法，還建議公開讚揚這名警員，但也有人質疑她將「小事」推給警方處理。媽媽認為偷和騙兩者都不算小事，如非打鬧無用，也不會去到這步。

我現在帶她去警局，總好過長大被員警抓去警局吧。

更多網民留言點擊下圖：

點擊圖片放大
+8
+7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

怪獸家長丨港女憶童年日日補習練琴做功課至凌晨　成年與父母斷聯：諗過跳落去算
11:50 2023/11/19
怪獸家長丨港女憶童年日日補習練琴做功課至凌晨　成年與父母斷聯：諗過跳落去算
操控家長丨抱怨父母霸道假民主讀書選科要聽從 港男最終竟然咁做
16:32 2023/11/17
操控家長丨抱怨父母霸道假民主讀書選科要聽從 港男最終竟然咁做
育兒心得︱家長重成績名次過度管教或變質成「操控」　專家：應尊重子女個人發展
13:47 2023/11/15
育兒心得︱家長重成績名次過度管教或變質成「操控」　專家：應尊重子女個人發展

你可能感興趣

怪獸家長丨港女憶童年日日補習練琴做功課至凌晨　成年與父母斷聯：諗過跳落去算
11:50 2023/11/19
怪獸家長丨港女憶童年日日補習練琴做功課至凌晨　成年與父母斷聯：諗過跳落去算
操控家長丨抱怨父母霸道假民主讀書選科要聽從 港男最終竟然咁做
16:32 2023/11/17
操控家長丨抱怨父母霸道假民主讀書選科要聽從 港男最終竟然咁做
育兒心得︱家長重成績名次過度管教或變質成「操控」　專家：應尊重子女個人發展
13:47 2023/11/15
育兒心得︱家長重成績名次過度管教或變質成「操控」　專家：應尊重子女個人發展
家庭教育 育兒心得 爸媽心聲 網絡熱話 罪案 馬來西亞

最高瀏覽

新手爸媽丨袁偉豪張寶兒囝囝出世　晒一家三口照勁溫馨
新手爸媽丨袁偉豪張寶兒囝囝出世　晒一家三口照勁溫馨