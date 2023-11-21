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星願奇緣丨迪士尼100周年動畫邀星級藝人配音　網民：係咪欣宜？

娛樂 13:19 2023/11/21

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迪士尼推出100周年動畫《星願奇緣》（Wish）。

迪士尼先後推出過多部家傳戶曉的動畫作品，每部作品都深得大朋友和小朋友愛戴，創造了不少傳奇卡通人物和經典對白。

適逢今年是迪士尼100周年紀念，特別推出全新動畫《星願奇緣》（Wish），並找來星級藝人為兩位主角雅莎（Asha）和華倫天奴（Valentino）配音。

星願奇緣丨迪士尼100周年重頭動畫製作　《魔雪奇緣》班底炮製新片藏大量彩蛋

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《星願奇緣》宣傳片曝光

Walt Disney Studios官方FB發布了最新動畫《星願奇緣》的宣傳片，並寫道：

【邊個❓邊個❓】大家又估唔估到，迪士尼今次邀請咗邊兩位🌟星級藝人為迪士尼100週年重頭鉅製《星願奇緣》粵語配音？🎙
👉提示1：女主角 #雅莎(Asha) 唱歌咁好聽，梗係要搵呢位大家最喜愛嘅女歌手🎶
👉提示2：同山羊仔 #華倫天奴(Valentino) 一樣咁鬼馬、個名都有個「華」字😜 

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《星願奇緣》（Wish）宣傳片。

網民競猜配音藝人

網民齊齊留言競猜為雅莎（Asha）和華倫天奴（Valentino）配音的星級藝人，有網民說：「欣宜」、「Dee」、「火火」、「蝦頭」、「黃子華」、「鄭子誠」。

究竟是哪位星級藝人呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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