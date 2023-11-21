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【網購騙案】東瀛遊假專頁倍增至70個　申請藍剔逾3月仍失敗斥fb未盡審查之責

社會 13:22 2023/11/21

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Facebook湧現假冒本地知名旅行社專頁情況越演越烈。（東瀛遊FＢ圖片）

本網早前報道Facebook（fb）湧現假冒本地知名旅行社專頁過去近兩個月，情況不但沒有改善的跡象，更有惡化的趨勢，假冒東瀛遊的專頁由今年8月的34個，颷升至現時的70個，數量增加超過一倍。東瀛遊執行董事禤國全指，公司已做盡一切可行措施阻止騙徒冒認，但假專頁仍不跌反增，斥fb未有就刊登廣告做好把關角色。

TOPick上月初報道 fb 湧現大量假冒本地知名旅行社的廣告，以極低價的旅遊及酒店套票作招徠，如入住半島酒店一晚加4餐，包專車接送及直升機觀光體驗，每位收費僅原價的3%；最少23間旅社受害，詳細即看【下一頁】

禤國全表示，一直留意公司專頁遭騙徒的情況，只能不斷呼籲顧客不要上當，並已去信要求 fb 註銷有關假專頁，不過批評對方沒有做好審查的責任，令偽冒專頁持續橫行。

一個廣告平台公司應該有盡職審查（責任），知道客人背景先可以擺上去，呢個明知假都仲要俾，我哋真嘅申請藍剔搞極都搞唔到，搞咗幾個月嘞。

東瀛遊由今年8月中，已向 fb 申請藍剔官方認證，惟至今仍未成功，禤國全無奈稱無法理解原因，「我哋乜到出（提供）哂，一間上市公司，證明呢間公司喺我哋，佢哋都話唔夠，唔知佢哋背後真喺有無其他原因。」不幸中的大幸，暫時騙徒只在fb冒認該公司，未有擴展到其他平台或途徑，如近期十分猖獗的內含病毒的手機應用程式。

至於本地另一間旅行社縱橫遊則指，至今共有10個假專頁充斥fb，已向旅遊業監管局備案。

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記者：陳麗娜

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