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夫婦關係｜不滿老婆太囉嗦退休前決意離婚 59歲男子計漏1個離婚因素後悔莫及

家事百科

發布時間： 57 分鐘前

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互相關心、問候的夫妻，往往是維持感情的重要一環，可是過多的關心卻會變為嘮叨，引發婚姻危機。日本一名59歲男子努力賺錢養家，準備退休後過上安逸生活，但因厭煩妻子的關心說話，不顧兒子反對決定離婚，最後衝動行事的他走向孤獨的晚年生活。

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據日媒《現代ビジネス》報道，日本一名59歲男子任職公司的高級主管，經已還清房貸和有足夠的積蓄退休，亦計劃領取超過2,000萬日元的退休金，準備過上安逸的退休生活。

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平淡的婚姻生活 妻子性格成離婚源由

有著完滿人生規劃的他，妻子性格卻成了煩惱來源。兩人結婚30多年，夫妻關係和諧，妻子作為全職家庭主婦，將家中事務打理得井井有條。多年來過著平淡的婚姻生活，沒有發生過大爭吵，然而正因妻子的盡心盡力，才使他每天不斷受到嘮叨。

我要準備晚餐，如果你會晚下班，一定要提早告訴我。

希望你可以戒煙，吸煙對身體有害。

我們要為以後的退休生活儲蓄。

厭煩妻子的嘮叨  決定離婚

事主對妻子的關心感到麻煩，決定離婚。他向妻子提出離婚的要求後，不但妻子拒絕，兒子亦極力反對。於旁人看來，以不想被嘮叨作為離婚原因可能是小事化大的行為，但事主仍堅持決定， 為退休後可過上無憂無慮的生活。

事主設法離婚，原以為離平靜的生活越來越近，怎料他卻需面對與妻子的財產分配問題，而當中更包含著他早已計劃領取的退休金。本完美的退休計劃因一己之見而出現偏差，甚至與兒子和妻子的關係破裂，使事主後悔不已。

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