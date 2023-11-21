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【港區國安法】港大生「悼念」刺警疑兇判囚2年　其中兩人就刑期提出上訴

社會 13:49 2023/11/21

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兩名港大生不服刑期，已向高院提出上訴申請。（資料圖片）

香港大學學生會評議會於2021年7月通過「悼念」7.1刺警案疑兇動議，會議期間4名港大生分別帶領與會者為離世的疑兇的光榮犠牲默哀等，4人早前於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，各被判監2年。其中兩人不服刑期，已向高院提出上訴申請，上訴聆訊有待排期進行。

上訴人為張敬生（21歲）及杜林丞亨（22歲），兩人與郭永皓（22歲）及容頌禧（21歲）於案發均為香港大學學生。4人早前承認煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指4人於2021年7月7日，在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員；4人原被控於宣揚恐怖主義獲撤銷。

案情指，2021年7月1日晚上，男子梁健輝於銅鑼灣用刀刺向警員後自殺。案發時，張為港大學生會評議會主席，郭是學生會幹事會會長，杜林丞亨是李國賢堂學生會代表，容則為港大文學院代表。張呼籲於2021年7月7日舉行緊急會議，會議中張首先帶領與會者為梁的光榮犠牲默哀1分鐘，郭把梁形容為烈士，張及後宣布收到有關評議會就「悼念」梁的議案動議，議案最終在30票贊成、0票反對，及2票棄權下通過。

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記者：林育慧

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