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周柏豪巡唱澳門站丨Pakho憶童年往事落淚　台上熄燈換衫粉絲齊開手機打燈

娛樂 14:23 2023/11/21

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《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》

《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》澳門站日前假澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，這次是周柏豪（Pakho）相隔6年再次重踏澳門舞台的一次演出，來自香港、澳門、廣州、珠海、江門等地的粉絲熱切期待柏豪的來臨，這次終於可一睹柏豪的風采，自然份外興奮，柏豪難得與過萬粉絲聚首一堂，當然也使盡渾身解數送上精采演出。

演唱會甫開始，柏豪先送上《天光》、《自由意志》及《今天應該很快樂》多首早期作品，隨後他跟台下粉絲打招呼道：「上次喺澳門開演唱會已經係2017年嘅事，6年冇喺呢度。其實澳門對我嚟講係好有意義嘅地方，呢度係其中一個有份孕育同陪伴周柏豪成長嘅地方，從做新人開始，我喺澳門宣傳、辦簽唱會、開演唱會，大家都會好支持，所以好想喺呢度衷心同大家講一聲，多謝你哋。今晚我哋係雙向奔赴，我哋一齊製造我哋嘅回憶！」

奔赴巡迴演唱會丨周柏豪相隔六年再開澳門騷　Pakho與歌迷雙向奔赴齊成長

《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》

落力跳唱勁歌

接著柏豪在不同環節中，為粉絲帶來連串驚喜，先是落力跳唱《起跳》、《露齒》和《摔角》3首作品，向來鮮有跳唱的柏豪剖白道：「以前我好怕跳舞，次次公司叫我跳舞，我都會諗辦法耍走，但唔知幾時自己好想嘗試一下跳舞，然後慢慢搵到跳舞嘅樂趣，喺台上面玩。而家唔係好理其他人講咩，覺得應該要做同埋好玩，同埋最緊要觀眾欣賞，我就會做。」

剖白過後，柏豪送上《六天》及《傳聞》兩首大熱作品，全場粉絲也迅即一同來個萬人大合唱，場面溫馨。

接著柏豪換上暗黑服飾再次登場，送上Rock爆編曲的《金》、《比薩斜塔》及《歹角》，曲風一轉，又換來《小白》及《百年不合》兩首大家耳熟能詳的作品。

《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》

向爸爸表達謝意

不過，當柏豪換上極度性感的歌衫登場時，竟感性地談及他跟爸爸的故事，他回憶道：「我細個時，佢做手袋廠生意，每年開學佢都會話做個背囊俾我做書包，我一直都好期待，但過咗幾十年，呢個書包從來冇出現過，但我冇為呢件事而失望，反而長大咗，我成日會拎呢件事去笑佢，而家30幾歲，先發現呢個唔係一個背囊，而係一個可以俾我講幾十年嘅美好回憶，比我收到一個背囊更加重要。」

隨後柏豪便唱出向爸爸表達謝意的《小船大海》，現場熒光幕亦播出柏豪與爸爸的合照，唱至中段時柏豪亦被歌曲感動，不禁哭起來，場面感人。

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柏豪的大熱作品多不勝數，但他寫給歌手朋友們的歌曲同樣成為經典，他在今次演唱會中，特別揀選唱出寫給容祖兒的《天窗》和連詩雅的《到此為止》，粉絲們聽到前奏都興奮得瘋狂尖叫，氣氛熾熱，然後柏豪再拿起了結他，自彈自唱鄭秀文〈我們都是這樣長大的〉，接著再唱出出道作《同天空》。

演唱會本來便告一段落，但粉絲們不間斷的Encore聲，令柏豪再次登場，穿上西裝煲呔的他更跳唱出〈How Do I Look〉，展現型格一面。

《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》

柏豪自彈自唱

來到Encore環節，當然不乏粉絲最想聽到的《走狗》、《還記得》、《宏願》和《最好不過》，而大家最想聽到的《我的宣言》亦在壓軸登場，柏豪走到鋼琴前自彈自唱帥氣十足，不少粉絲亦趁機示愛、求婚，現場起哄聲此起彼落，全場都被甜到漏的氣氛濃罩著。

來到最後，柏豪為了不讓粉絲久等，在台上熄燈換衫，但全場粉絲齊心打開手機燈照著柏豪，更不停大嗌「除衫、除褲」，他見到粉絲舉動即搞笑道：「你哋好茅！其實咁樣都好光猛，哈哈！」

結果柏豪就在微弱的光線下，眾目睽睽下若隱若現地更衣，結果令全場陷入瘋狂狀態。換衫過後，柏豪再送上《最後召集》，演唱會也就圓滿結束。

撰文 : TOPick柴犬出動

周柏豪 歌手 演唱會

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