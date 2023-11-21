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任達華任區瑞強嘉賓首開金口　高唱《朋友》觀眾爭住合照

娛樂 14:06 2023/11/21

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華哥開金口。

區瑞強（Albert）於伊利沙伯體育館舉行三場入行50周年演唱會，影帝任達華昨晚擔任尾場壓軸嘉賓，更是他人生中第一次公開獻唱！

Albert 笑言：「同任達華幾十年老友，好早前已經提出邀請，他演戲就演得多，始終未試過開金口唱歌，我再三要脅下終於成功哄掂佢！影帝做我演唱會嘉賓，仲開金口唱歌，當然非常高興啦！」

任達華為Albert獻出處男作，演唱一首《朋友》，並親身到台下與現場觀眾們一同互動及合照，十分親民。原本只準備了一首歌的任達華，因現場反應非常熱烈，更即興安歌獻唱《友誼之光》，將全場氣氛推至高峰。

為了更迎合觀眾口味，Albert 今次演唱會更破天荒特設「現場即時電話點歌」環節，觀眾們紛紛拿起手機踴躍點歌，成功點歌的幾位觀眾均獲贈ALBERT珍藏的原裝版黑膠碟，滿載而歸。

Albert透露 12月26日將舉行一場「Boxing Day全英文歌Concert」音樂會，屆時將邀請伍仲衡、及中年好聲音吳大強參與，被問及伍仲衡會否唱歌？Albert 賣關子：「我都仲說服緊佢！想知嘅話記得密切留意啦！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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