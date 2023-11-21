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TVB小花丨戴祖儀為新劇趕廠期死撐開工　Joey曾發高燒缺席台慶：我不行了

娛樂 17:32 2023/11/21

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戴祖儀抱恙也死撐開工！

由歌手「踩過界」成為演員的戴祖儀獲TVB力捧，但剛過去的周日舉行的《萬千星輝賀台慶》，卻不見這位新紮小花的出現，未能見女神性感晒身材，一眾宅男fans難免失望！

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戴祖儀收慰問訊息大嘆感動

日前戴祖儀於社交平台上載一短片，見她臥病在床兼面青青咁，量體溫時更高燒至40度，親自解釋未能出席台慶的原因。今日戴祖儀（11月21日）撰文透露為趕廠期，未病癒的她為新劇「死撐」開工。

帖文開首，戴祖儀以「重生了」來形容自己，她感謝大家的關心，見到人們傳短訊慰問自己，令她感動不已，當中包括素未謀面但喜歡她的人。

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廠景限期三天

不過戴祖儀解釋說抱病開工原因，她寫道：

你都見到有人問點解病咗都要做嘢死頂唔請假
係咪想傳染俾人
其實我都好糾結
我都好驚亦十萬個不希望會傳染到俾人
但我哋依份工作好多時候都身不由己

戴祖儀稱這幾天開廠景，用廠搭了角色的家，由於廠期只得3天，她抱恙亦要開工。

她說：「明天過後就會改搭其他景，所以如果我請假，可能就不能在拆景前完成，影響會很大，所以我不敢不去，只能頂硬上。」

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網民留言打氣

雖然昨日開工不能捱到最尾，但戴祖儀感激幕後對她的體諒，她寫道：「你們都辛苦了，每份工作都會有各自的難處，但我很感恩我遇到的人，都很疼我。都有歡樂，有理解，有戰友的感覺。尤其是我們這個行業，太多太多的無名英雄，冒着各種風險，成就一個個作品，所以突然之間很感觸。」

最後戴祖儀為答謝劇組人員，決定今晚開工「萬歲」，她說：「謝謝一直以來合作過的所有幕後，說真的你們才是最辛苦的～謝謝你們有機會的話，今晚宵夜我嘅！」

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不少網民留言為祖儀打氣，為她抱恙開劇感辛苦，至於藝人鄭衍峰就說：「只能夠說…我明白 got you，今晚你請宵夜，我會返公司一齊食。」

另外從戴祖儀的限時動態所見，昨日戴祖儀上載戴住口罩的照片，休息期間更在打瞌睡，當中更寫說：「我不行了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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