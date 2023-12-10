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婆媳關係丨前夫是媽寶慘被女兒當透明 港媽離婚後遭「慈禧」奶奶咬住唔放

家事百科 15:26 2023/12/10

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有港媽上網呻老公是媽寶男，加上有個變態奶奶，導致離婚收場。(《BB來了》劇照)

育有1仔1女的港媽近日在網上吐苦水，呻有個變態奶奶，前夫又是媽寶，分化了他們的夫妻關係，最終離婚收場。即使兩婆媳的衝突未有因離婚而終止，還愈鬧愈大，奶奶甚至離間她與女兒的關係，令女兒對她不揪不睬視作透明，她嬲爆怒指被「慈禧」奶奶咬住唔放，並無奈表示：「阿嫲洗佢腦，破壞我哋母女關係，我又唔捨得放棄段母女情，好矛盾！」

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該名港媽日前在親子王國的討論區以「有個變態奶奶」為題發帖，她指前夫是媽寶，什麼都會聽媽媽話，因此很容易被奶奶分化他們的夫妻關係。而奶奶很寵愛女兒，初頭也感恩對方疼錫自己女兒，

不過耐咗發現佢對住我女唔係嫲對孫感覺，係佢當咗自己係我女嘅媽，我女3歲嗰陣講過要阿嫲做佢媽咪，細路女邊識講呢啲，好明顯有人教佢，我仲見到我99笑。

稱女兒被奶奶搶走

奶奶的分化加上種種原因令港媽跟前夫離婚，而他們育有一對子女，女兒跟前夫，兒子則跟她，前夫很少理會女兒，通常交給奶奶湊，她直斥：「阿女都俾99搶咗」。分居首半年，女兒仍會叫她「媽咪」，每次見完女兒，港媽都會依依不捨，但半年之後，女兒對她的態度卻180度轉變，

唔叫我之餘，仲會對我唔揪唔睬，當我透明咁，前夫帶嚟同99帶嚟，阿女係2個樣，睇得出佢好驚阿嫲！

港媽憂女兒長年累月被人洗腦後不再認她做媽媽，她嬲爆地說：「離婚後，99都係咬住我唔放！」

貼文一出，即掀起網民熱議，不少人認為港媽應爭取多點時間陪伴女兒，修補母女關係，「有時間多啲揾阿女見面，俾佢知道你仲好錫佢，唔係外人咁講」、「唔好放棄呀！你十月懷胎生出嚟，你對佢好，佢長大一定感受到，成長過程，雖然唔一齊住，唔係做佢嘅照顧者，但你可以同佢做朋友，將來大家都舒服，女孩子青春期都好需要媽媽陪伴」、「小朋友見多咗、帶佢玩、陪佢傾計，佢慢慢會感受到，不過要時間，我身邊親戚都有咁既情況，長大後，佢哋有自己思考，唔係咁易俾人洗腦，而你咁多年嘅付出，就唔會俾人懷疑同白費，不過真係需要時間打開阿女個心窗」。

另有網民反問港媽，阿嫲是否有財有權力，地位高的人，為何阿嫲可以封鎖她？港媽向該網民解釋，阿嫲並非有財有權力，只是前夫是媽寶男，什麼都聽從媽媽，

有無聽過光緒與慈禧，我前夫同佢媽就係咁嘅角色，個女咁細，唔通識反個阿嫲咩，咪搞到阿嫲個權大於父母囉！

港媽又指從來沒有阻止女兒鍾意阿嫲，但女兒被阿嫲洗腦，破壞了她們的母女關係，不認她做阿媽，奶奶就算不上網發文，都已經四圍唱衰她，

佢仲要黑白是非倒轉嚟講，你覺得佢真係咁有口德，收佢把口，唔係個女面前妖化我？唔好咁天真啦！佢俾個女我見純粹報復佢自私行為咋，每次個女見到我都特登喺佢阿嫲面前做啲 hurt我嘅嘢。

她強調自己未有新家庭，仍是單親媽媽，而未離婚前同奶奶的婆媳關係好差，但離婚後就更差！

 

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責任編輯：王明芳

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