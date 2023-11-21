困獸丨張兆輝親自上陣演動作戲　杏兒與丈夫到日本慶生：肥咗8磅

▲ 張兆輝與胡杏兒齊出席電影《困獸》首映禮。

張兆輝、胡杏兒、鍾漢良、吳鎮宇領銜主演電影《困獸》，在昨晚（11月20日）舉行首映禮，出席除電影監製張洋，主演張兆輝、胡杏兒，出席嘉賓還有邵美琪、楊玉梅、文佐匡、唐文龍、黃柏高、胡鴻鈞、丁子朗、肥腸（徐浩昌）及樂易玲等。

《困獸》以賭權爭霸為主題，要成為賭皇賭后當然希望要有一手好牌，在首映禮活動上，大會就安排為張兆輝及胡杏兒兩位主角，送上特製ACE 牌作為紀念，二人手執Ace 皇牌，預祝成為票房ACE，電影大賣。

▲ 張兆輝、胡杏兒出席電影首映。

杏兒輝哥首次合作

張兆輝在首映透露，今次是首次與胡杏兒合作，大讚對方專業， 享受入戲之餘大呼過癮，他說：「好可惜我哋唔可以一齊。」輝哥指自己甚少做江湖角色，而且今次動作戲甚多機會親自上陣，說：「今次動作戲多， ending也花了7、8日時間，開槍、飛車、打戲、落雨戲，些少受傷，碰碰跌跌實會有。」

胡杏兒經過首次與輝哥合作，感覺奇妙，說：「我冇見過咁嘅輝哥 ，我算係黑幫嫂，少許卧底的感覺，有一場動作場面，算係好簡單。」

杏兒透露，有一場戲拍攝前也有點擔心，難忘彭發導演給她考驗，但當然她順利過關。

同時，杏兒透露早前與老公二人世界，到日本渡生日，她笑言：「老公送我一個trip，主要食嘢肥咗8磅。」

以賭權爭霸題材成為電影《困獸》主題，戲中場景更搭建出一個機場實景拍攝，逼真震撼，要看彭發導演如何發揮出震攝力，定必不容錯過。

未看演員演出已經引人入勝，而今次更由慣演警察的張兆輝，破格反轉演出狠勁黑幫大佬，其擔演角色更有不少激烈動作場面，皆由張兆輝親身上陣演出，要知道是埋身肉搏，還是高難度動，則不能錯過輝哥的罕見演繹。

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合演夫妻擦出火花

而今次張兆輝與胡杏兒更在戲中飾演夫妻，而且這段夫妻關係更是殊不簡單，二人擦出不單止是一般火花。

杏兒透露，今次角色柔情似水，周旋於幾個火爆男人之間。除被異性圍繞，更是游走在危險邊緣，杏兒在戲中身陷險要，迎難挑戰，其角所面對的困境難度絶不下於其他男演員挑戰連場動作戲。