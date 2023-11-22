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【區議會選舉】反駁議員以單一水果喻區選乏選擇　陳國基︰符愛國者原則如水果一定要新鮮

政治 19:02 2023/11/22

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政務司司長陳國基。（梁偉榮攝）

立法會一連三日辯論施政報告致謝議案。會上，新思維議員狄志遠，以水果比喻區議會選舉，他指，區選像有不同種類的橙給市民選擇，但始終都是橙，看上去比較單一，他希望以後有不同的水果給市民選擇。政務司司長陳國基不點名回應指，候選人必須符合愛國者治港原則，就如水果一定要新鮮。

陳國基稱，如果放棄水果必須新鮮的原則，市民可能會食到「毒蘋果」、「爛香蕉」，甚至是變壞的榴蓮，「這些不新鮮的水果對身體健康一點好處都沒有。」他又指，政府正全力為區議會選舉，進行各項的籌備工作。隨着新一屆的區議會在明年1月投入工作地區層面的治理部署基本上已經完成。屆時各區的民政事務專員，將會成為區議會的主席，更好地協調區議會、三個地區委員會、以及關愛隊，共同服務市民和社區。

另外，陳國基說，當局會增加社會各界對《憲法》、《基本法》及《港區國安法》的認識，繼續透過憲法和基本法推廣督導委員會，積極推進有關宣傳教育工作。

林定國︰正籌備出版《港區國安法》案例會編

律政司司長林定國發言時表示，為了加深社會各界，特別是從事法律公共行政和教育工作人士，對於《港區國安法》和相關案例的認識，律政司正籌備出版《港區國安法》案例會編，並將逐項條文相關的法庭判案，作出撮要和統整，以提供準確，具教育和參考價值的實用工具，目標在今年內完成首版的案例會編。至於《基本法》23條立法方面，林定國強調，會盡所能，與相關政策局合力，盡快在來年完成23條立法，同時做好解說工作。

鄧炳強︰會對抹黑23條立法言論　主動迅速作出澄清並與新聞界多溝通

會上，多議員肯定政府為基本法23條立法訂立時間表，保安局局長鄧炳強表示，當局現正參考香港過去、現在及將來所面對的國家安全風險，提出政策構思，確保立法建議切實可行，並具有足夠前瞻性，以應對將來可能出現的風險。

鄧炳強指，政府正檢視哪些行為，在港區國安法，或現行法例中沒有涵蓋，亦會參考其他司法管轄區的一些做法，去制定有效和務實的方案和條文，以應對風險，包括外部勢力的干預和間諜活動。

他又指，保安局早已預料到，會有人在公眾諮詢和立法的過程中，試圖誣衊特區政府借23條去打壓人權和自由，當局會做好準備全面應戰。鄧炳強指，會針對伺機透過惡意甚至虛假信息，抹黑立法工作的言論，主動而迅速地作出澄清，並與新聞界多溝通，亦會向國際社會清楚解說。他強調，立法針對的是，實實在在危害國家安全的行為和活動，與奉公守法的一般市民的日常生活並無關係，市民大眾不必過慮。

處理免遣犯聲請方面，鄧炳強指，近三個月的非華裔非法入境者數字急增，佔了今年1至10月所接獲的968名非法入境者大約七成半，保安局高度關注有關的情況，並會持續加強源頭堵截、執法和情報方面的工作，特別是加強和內地執法部門，開展聯合的反偷渡行動，和成立專案行動，聯手首打擊非華裔人士，經內地偷渡來港。執法部門會持續突擊巡查，非法勞工黑點，以減低他們來港的誘因。

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記者：趙居逸

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