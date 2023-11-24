育兒心得丨女兒透過畫畫要求爸爸道歉　育兒專家：做錯道歉是最好身教

▲ 一名女兒遞給父親一幅畫作，要求父親向她道歉。育兒專家認為，父母在做錯事，向孩子道歉是必須的。(網上圖片)

以往父母做錯事，往往礙於面子未有向孩子道歉。早前網上一則帖文，顯示女兒遞給父親一幅畫作，要求父親向她道歉。有育兒專家認為，身為父母在做錯事後，向孩子道歉是必要的，教育孩子說「抱歉、求助、請求許可、問候對方」都是良好的品德禮貌，父母應以身作則的方式教育他們。

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馬來西亞一名育兒專家莫哈末法依斯，早前在社交平台分享一名父親的帖文，顥示該父親展示女兒給他的畫作，要求父親向她道歉，並承諾以後會努力讀書。然而該名父親指明明是女兒做錯事，還畫畫要求作為父親的他道歉，讓他有點無奈。

莫哈末法依斯卻建議該名父親向女兒道歉，認為「爸爸你道歉吧，孩子都已經流眼淚了，如果你道歉還可以得到一個親吻。」他解釋，有時候他也會向自己的孩子道歉，例如當他忘記了承諾孩子的事、不小心踩到孩子的玩具、或是有時錯怪孩子等。

莫哈末法依斯認為，孩子要求父母道歉並沒有錯，不過做父母的也不能一直任由孩子這麼要求。他指出，實際上如果父母做錯就應該自己早點道歉，沒做錯就絕不道歉，否則會給予錯誤的信號，讓孩子誤以為父母真的做錯事。

▲ 莫哈末法依斯建議父親應向女兒道歉，認為孩子都已經流眼淚了，道歉後還可得到一個親吻。(網上圖片)

他說，道歉與否其實無關性別，男、女都能道歉，或要求別人道歉。「不過你必須明白一件事，女性的情感本就很強烈，如果她的心都已經受傷了，一旦沒聽到道歉，心情就會持續不好。」，說抱歉、求助、請求許可、問候別人都是良好的禮貌，必須以健康有益的方式教育孩子們。莫哈末法依斯表示，情商高的孩子，在情緒方面確實會更敏感早熟一些，只要看其寫作、畫作就能明白他們情緒，因此不要忽視他們的情感。

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責任編輯︰王明芳