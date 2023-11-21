【香港故宮】英國國家美術館珍藏展明起舉行　展出52幅名畫包括梵高真跡

▲ 香港故宮文化博物館特別展覽「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」明揭幕。（曾耀輝攝）

香港故宮文化博物館 「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽明日（22日）開展，展期至明年4月11日，展出52幅15世紀至20世紀初，由波提切利、拉斐爾、莫奈、梵高等50位藝術巨匠繪畫的作品；展覽成人門票150元，特惠門票75元。

「英國國家美術館珍藏展」特別展覽，由香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦，為文化藝術盛事基金今年資助項目之一，亦是香港首次展出英國國家美術館的珍貴館藏，及英國國家美術館亞洲巡迴展覽繼今年於上海博物館及南韓國立中央博物館舉辦後的第三站。

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展覽按序分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光6個單元，而每個單元均會提供配合主題的古典音樂，讓觀眾欣賞藝術同時，展開音樂旅程。

香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠指，重點展品包括文森·梵高晚期入住精神病院後，於1890年繪畫的《長草地與蝴蝶》，此畫為布面油畫，色彩明亮，筆觸極具活力和衝擊力，展現長草被風吹得搖曳擺動的景象，「深吸一口氣，甚至彷彿聞到草的香味」。

她續指，畫作背後的燈光每隔30秒，便會由黃變綠，再由綠變黃，讓觀眾可在不同光線下欣賞作品變化；場內又設以《長草地與蝴蝶》為靈感設計的互動媒體打卡點，畫中蝴蝶會在長草中飛舞，觀眾走入裝置，便可沉浸在梵高的精神世界中，親身感受他對自然的熱愛。

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另值得留意的作品包括克勞德·莫奈的《鳶尾花》、湯瑪斯·羅蘭士爵士的《查理斯·威廉·蘭姆頓肖像》等；約翰·康斯塔伯的《史特拉福磨坊》和喬瓦尼·巴蒂斯塔·莫羅尼的《女子肖像，或為伯爵夫人露亞婭·阿爾巴尼》，更可跟現正或即將在其他展廳展出的文徵明《蘭亭修禊》和《胤禛美人行樂圖》互相對比，展現中西藝術相似之處。

展覽結尾則設教育空間「探索名畫的秘密」，介紹英國國家美術館如何修復部分展出名畫、揭示法蘭西斯高·德·哥雅的《多娜·伊莎貝·德·波賽爾》背後秘密等。

英國家美術館館長加布里埃爾·芬納迪指，巡迴展在過去的上海站和韓國站，內容是按時間順序排列，但是次則是按不同主題排列，認為是非常有魅力和有趣的展示方式，又指港人過去鮮有機會欣賞西方著名藝術畫作，希望市民能透過是次展覽體驗新事物。

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記者：梁薾心