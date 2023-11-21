【鼓勵生育】卓永興︰不少人一起生活不結婚　是否「婚生」非政府主要考慮

▲ 卓永興指，政策目標是增加嬰兒出生，達到扭轉生育率不斷下降的局面。（資料圖片）

施政報告提出一系列措施鼓勵生育，政務司副司長卓永興表示，無論是購置居屋，或者縮減公屋輪候時間等鼓勵生育的措施，如果反應很好的話，政府不排除提前優化計劃。

立法會人力事務委員會上，工聯會議員郭偉強表示，2萬元的獎勵金計劃無要求父母需為「婚生」，關注當局如何防止濫用。卓永興回應指，本港去年的婚生嬰兒，佔整體出世嬰兒9成，而非婚生只佔很少一部分。若有人擔心有孕婦來港假結婚，騙2萬元獎勵金，或因2萬元濫生，是刑事問題，但認為機會不多，「不能斬腳趾避沙蟲。」

他又強調，政策目標是增加嬰兒出生，達到扭轉生育率不斷下降的局面，又指有不少人是一起生活，但不結婚，故是否「婚生」並非主要考慮。

至於政府會否容許有初生嬰兒的僱員，主動向僱主提出彈性上班，勞工及福利局局長孫玉菡則表示，需要慢慢推動整個社會文化的改變，但相信僱主亦會為僱員着想。他又指，政府無意就鼓勵生育，重啟標準工時的討論。

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記者：趙居逸