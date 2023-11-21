離巢TVB丨吳家樂與TVB結束30年賓主關係　宣布離巢：另一個段落開始

▲ 吳家樂與TVB結束30年賓主關係。

又有一名TVB藝人離巢！現年51歲的吳家樂於今日（11月21日）下午2時多，在社交平台發文宣布與TVB結束30年賓主關係，他寫道：「一個段落的完結，便是另外一個段落的開始！」

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吳家樂離開TVB

家樂仔在社交平台上載一段結集多年演出回憶的1分26秒片段，並分享離巢感言：

有幸能效力陪伴好多人成長的電視台30年。多謝TVB給予我演出機會，由幕後音響組、搞笑扮嘢、節目主持、拍攝劇集，實在有太多美好回憶了。

謝謝多年來合作過的單位。 特別要多謝Jazz文偉鴻監製，大膽地給予我有極大發揮嘅角色，每次開劇都給予我演出機會，能夠參與到你咁高水準嘅作品實在獲益良多。 還有Andy陳耀全監製和廖晉碩監製。最後要多謝珍姐同全哥。 一個段落的完結，便是另外一個段落的開始！

不少TVB藝人也有留言向家樂送上祝福，如：陳自瑤寫道：「明天會更好！衷心祝福你㊗️㊗️㊗️加油♥️♥️♥️」，張振朗寫道：「加油呀！🔥 有緣再見👋🏾🤘🏻」，袁文傑就祝福家樂一切順利！

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演馮春美大獲好評

吳家樂大學時期到加拿大修讀會計和美術返港後便一直效力無綫，本來任職幕後音響部門的他，於1994年投考藝員訓練班，畢業後投身幕前，主持過無數旅遊及資訊節目，亦參演過不少劇集。

在2016年，吳家樂曾經憑劇集《城寨英雄》裡飾演城寨三氏惡霸之一馮春美大獲好評，分別於馬來西亞及萬千星輝頒獎典禮獲提名「最佳男配角」，最後則奪得「專業演員大獎」。

而尚未播出的劇集《奪命提示》為家樂仔在TVB的告別作。

▲ 《城寨英雄》馮春美

50億駙馬

早於2006年，吳家樂與有「升降機大王」之稱的其士集團主席周亦卿的女兒周蕙蕙結婚，婚後二人育有一個女兒和一對孖仔，過著幸福的生活。

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