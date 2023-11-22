【施政報告2023】多議員表態支持為《基本法》23條立法訂立時間表

▲ 立法會一連三日辯論施政報告致謝議案。（梁偉榮攝）

立法會大會今日起，一連三日辯論施政報告致謝議案，首日集中討論國家安全及提升治理水平等。多議員表態支持政府為《基本法》23條立法訂下時間表。

辯論分四節進行，第一節討論貫徹「一國兩制」維護國家安全以及着力提高治理水平。除了表態支持23條明年內完成本地立法，議員亦就其他方面提出關注和建議。

選委界議員陳曼琪認為，香港回歸26年，本地法律急需去殖化。她建議部分條文可以先行處理，例如刑事罪行「襲擊女王罪」可完全刪除。

▲ 立法會議員陳曼琪。（梁偉榮攝）

簡慧敏倡適時檢討政治問責制

選委界議員簡慧敏關注更新版《公務員守則》，她促請當局把公務員誓言、聲明作進一步闡述，並釐清「政治中立」的含義。她又建議，適時檢討政治問責制，並研究對政治問責制擴大至首長級、及以上一定層級的官員。

▲ 立法會議員簡慧敏。（梁偉榮攝）

教育界議員朱國強表示，愛國主義不是量多就代表優質，認為現時是最好的時機，檢視各課程的框架，訂立清晰的課程目標，制定優質教材。

▲ 立法會議員朱國強。（梁偉榮攝）

選委界議員江玉歡關注政府訂立的績效指標。她認為，政府應適時向市民解說不同指標背後的考慮，在執行的層面，政府需要確保內部的流程能夠應對社會環境的急速改變，她關注當局會否持續計算數據，適時檢討指標是否合適。

工聯會議員陳穎欣表示，政府過往在重大議題上，例如日本傾倒核廢水、完善地區治理等，並未善用網絡平台的KOL（意見領袖）作宣傳，她認為，在23條立法時應善用網絡平台，「政府除了傳統宣傳，亦要有新媒體的宣傳。」

陳紹雄冀增設專員非新瓶舊酒

選委界議員陳紹雄指出，這兩年的施政報告，有一個共通的特點，就是新增了不少專員的崗位，亦成立了好幾個專責的辦公室。「如今港府前前後後，已新增了十幾個專員及專責的辦公室，例如數字政策專員、人才服務辦公室、新型工業發展辦公室等」，他希望開立新的工作崗位，能夠讓市民盡快見到成效，而不是新瓶舊酒。

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記者：趙居逸