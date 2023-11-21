【蓄意傷人】精神病漢涉斬傷斬餐廳店主　報告建議判醫院令押後再陳詞

▲ 無業男早前於區域法院承認蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，法官遂押後至下周二（28日）判刑。（資料圖片）

20歲患精神病的無業男涉用刀斬傷位於慈雲山的「黃店」女店東，被捕後被搜出背包內藏有另一把刀。無業男早前於區域法院承認蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，原定今（21日）判刑。辯方求情時指，精神科報告建議判被告無限期醫院令，惟無限期醫院令一般在非常嚴重的罪行如謀殺案應用，被告亦不希望以此方式處理。法官遂押後至下周二（28日）判刑，以考慮相關案例及辯方陳詞。

被告馮志達（20歲，無業），被控1項蓄意傷人罪及1項管有攻擊性武器罪，事發於2022年8月24日。

辯方求情時指，精神科報告建議被告作無限期醫院令，心理報告則顯示被告有正視自身的精神病情況，並有動力作治療。

辯方續指，無限期醫院令一般在非常嚴重的罪行上應用，例如謀殺，被告亦不希望以此方式處理本案。辯方指本案中事主受皮外傷及即日出院，案情較輕，並非嚴重至須無限期羈留，被告希望以監禁式刑罰處理。

法官指，辯方早前表明希望以醫院令處理，現時則表明希望以判監處理，加上需時了解辯方呈上的案例，故押後至下周二（28日）判刑。。

辯方早前求情時指，被告智商低於平均值，自少有不好經歷。精神科報告顯示，由於被告患精神病，被告曾幻想自己是國家主席，計劃將非洲人基因植入中國人身上，並認為美國及日本欺凌中國。代表律師又指，社會運作引爆被告對欺凌者仇恨，被告當時認為「黃絲」被美國人操控，認為黃絲是欺凌者。代表律師指，被告現已服藥，對事件感到抱歉

案情指，曾姓女事主與被告互不相識，與丈夫於慈雲山經營餐廳。案發當日上午10時左右，被告走進餐廳，曾問及被告有多少人用膳等，但被告沒有說話。曾接着問被告是否獨自堂食，被告點頭。曾再叫被告掃描「安心出行」二維碼，被告則問餐廳是否營業，曾回答是。

被告突然拿出1把11厘米長的刀，斬向事主頭部兩下致流血，事主隨即跑離被告人，被告續衝向事主施襲，用刀刺向其右肩，被告最終被男顧客制服。被告警誡下承認「因為我唔鍾意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」。

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記者：梁錦麟