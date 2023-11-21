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學界盛事丨第75屆香港學校朗誦節開幕　逾14萬學生參與逾280項目

升學教育 16:16 2023/11/21

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「第七十五屆香港學校朗誦節」早前於灣仔六國酒店舉行開幕典禮。

第七十五屆香港學校朗誦節正式開幕，今年逾14萬名學生參與逾280個比賽項目。今年大部分項目將恢恢現場比賽，部分會以「錄影模式」進行。

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由香港學校音樂及朗誦協會 (「協會」) 舉辦的「第七十五屆香港學校朗誦節」早前於灣仔六國酒店舉行開幕典禮。協會會長、教育局代表、委員會成員、一眾本地及海外評判等出席，協會會長梁卓偉表示：「朗誦節至今七十五載，不少人學生時代亦曾經參與其中。一眾學生每年參與不同類別、語言及等級的朗誦比賽，能夠提升自信及紀律等畢生受用的品德。」他席間享蘇軾 《千秋歲·次韻少遊》末句「乘桴且恁浮於海」之出處，以孔子在推行主張時受挫氣餒過後仍會堅持不懈宣揚道理一事，勉勵學生們無論環境人事變遷，亦要不忘初心。

朗誦節試行「混合模式賽事」

協會近年積極採用新科技開放網上參與賽事，為了讓更多學生得以透過嶄新渠道參與比賽，協會將推出為期三年的先導計劃，於朗誦節試行「混合模式賽事」，檢視未來節期現場及網上賽事並行舉辦的可行性。

一如既往比賽涵蓋不同類別，包括粤語、英語及普通話詩詞朗誦、散文朗誦、演講、宗教篇章、歌詞朗誦、說故事及戲劇等，共281個比賽項目、2,254場賽事。大部分項目將會恢復以現場比賽方式舉行，當中英文新聞專題報導項目及一些低年級獨誦將會以「錄影模式」進行。

今年逾120位來自澳洲、中國、愛爾蘭、新加坡、英國等地學者、朗誦家或朗誦教育工作者擔任評判，當中38位為英文朗誦評判，其餘則是中文朗誦評判，提供專業點評，讓學生得以砥礪學習。

睽違三年，朗誦節將恢復舉辦所有團體項目。今屆朗誦節報名情況熱烈，共吸引逾14萬人次參與，較去年增加3萬多人次。盼學生可從練習當中得到寶貴經驗，並在屬於自己的演出舞台上閃耀發亮。協會執行委員會主席鄭基恩稱，希望各界繼續支持協會發展青少年藝術教育的工作，為香港年青人帶來多元學習經驗。

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責任編輯︰王明芳

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