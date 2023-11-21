【中學科研】五校組隊赴法國參加iGEM奪金　創造生物可降解抗菌膠布

▲ 團隊合照。（九龍真光中學提供）

本港五校組隊參與由麻省理工學院創辦的國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM），於11月上旬赴法國巴黎參與賽事，最終以「生物可降解的抗菌膠布」奪得最高級別金獎，並刷新香港中學參賽以來紀錄；同時獲「最佳教育項目獎」及「最佳可持續發展項目獎」兩項提名，代表已在上述領域成為全球高中組的首5名。

隊伍由浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學、荃灣公立何傳耀紀念中學及東華三院伍若瑜夫人紀念中學學生組成，今年以「生物可降解的抗菌膠布」為題，其中學生會將黑水虻 （Black Solider Fly） 基因透過轉基因技術導入至大腸桿菌，製作擁有殺菌能力的抗菌肽（Antimicrobial peptide），再以黑水虻的外殼，提取可於泥土快速降解的物質，用以製作膠布；並計算最合適的抗菌肽濃度，以達可持續發展的殺菌功效。學生在準備過程中須自行選題， 並通過設計和分析模型，合成全新的生物工程系統，當中運用生物科技、微積分、 Python 編程等知識。研究期間，隊伍亦向不同持份者，包括藥房、黑水虻農場、認證公司及公眾收集意見，藉此完善計劃。

▲ 舉行合成生物學工作坊推廣生物科技。（九龍真光中學提供）

比賽期間，隊伍與世界各地參賽者切磋交流，包括在Grand Jamboree講台上發表演說、設計科學海報、擺設攤位，對外介紹研究成果，即時解答評審、其他參賽團隊及媒體查詢，充份考驗學生的表達能力、應變能力與解難能力。學生表示，是次學習歷程有助擴闊視野、挑戰自我，並定立「以科技創新造福人類」的宏大志向，冀未來投身科研行業，積極貢獻社會。

▲ 參觀黑水虻農場。（九龍真光中學提供）

麻省理工學院於2003年創辦iGEM，今年超過400隊、來自44個國家的隊伍參賽，總參賽人數達7,000人以上。

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責任編輯：梁凱婷