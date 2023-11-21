頓失依靠︱75歲單親爸任小巴司機養家慘捲車底亡　遺19歲大學兒：會做兼職賺學費

▲ 小巴司機與兒子多年來相依為命，現在19歲兒子頓失依靠。

何文田於本月18日發生奪命車禍，75歲姓鍾的小巴司機落車拿外賣時，疑因未拉好手掣導致小巴溜前，鍾男不幸捲入車底身亡。據知，死者是一名單親爸爸，任職小巴司機獨力養家，與19歲獨子相依為命。爸爸不幸身亡，兒子頓失依靠，現正就讀大學一年級的他表示會繼續學業，做兼職賺取學費及生活費。

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75歲小巴司機鍾炳堅於本月18日於何文田落車取外賣時，疑因未拉好手掣，導致小巴突然溜前，他試圖救車不果被捲入車底，最終命喪輪下。

據了解，死者與19歲兒子相依為命多年，單親養育兒子長大成人，兩父子居於屯門蝴蝶邨一單位，而死者平時只是養雀為樂，兒子現正讀大學一年級，父親突然離世失去依靠，他表示「只能見步行步，想繼續讀書，完成埋個學位，可能會返part time賺錢讀書」。

他又指父親任職夜更小巴司機多年，經常駕駛不同路線，

佢成日揸唔同線，淨係知呢條線啱啱先開始做。

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事發當晚一名61歲姓李的士司機為死者買了一盒乾炒牛河，並相約在何文田常和街近常樂街交收。據知兩人屬好友關係，李姓的士司機早前任職加油站，之後與死者相識。事發前，李與女兒晚餐時致電死者查問是否需代買外賣，當時死者指未吃晚餐，遂代他購買一份乾炒牛河，豈料飛來橫禍。姓李的士司機目擊事發過程，一度情緒激動，不禁落淚痛哭，需要女兒在旁安慰。

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責任編輯：王明芳