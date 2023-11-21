馬浚偉演出期間藥物敏感舌頭出血　堅持完騷後始入院治療

▲ 英華小學演出學生演出。

馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》6場演唱會前天（19日）圓滿結束。馬仔其實第三場開始感冒，服藥後出現嚴重藥物敏感反應，舌頭腫脹至出血，口腔甩皮，需要漏夜入院治療及打針。

第四場演出當晚病情最為嚴重，舌頭更加腫脹至流血，但他不想令觀眾失望，仍然堅持頂硬上如期演出，當晚工作人員一直守在舞台旁邊，預備隨時為馬仔抹血，專業精神令所有工作人員敬佩！

演唱會完結後，馬仔慶功上透露：「做完第三場之後，因為天氣問題，聲帶有輕微發炎，服用了消炎藥，但原來我對隻消炎藥反應好大，當晚我全身腫曬，要入醫院。成個嘴、氣管、喉嚨全部脹曬，打針消腫都冇用，已經脹到粘膜全部裂晒，因為我係敏感底，差點死，條脷流晒血，第四、五場個嘴一路流著血唱歌，不過觀眾完全睇唔到，係咪好勁呢！」

縱然如此，馬仔在台上沒有向觀眾提及任何一句自己的身體狀況，他笑笑口表示：「我成日話觀眾不需要理會這些，我們做表演、藝術，這是需要承擔的問題，唔會同任何觀眾講，最重要個騷能夠好看。」

對於是次演出，馬仔坦言十分感動，「係一個新嘗試，混合了好多不同的藝術元素。自問付出很多心思，團隊做好多工夫，但我覺得好值得。」他非常謙虛只給自己剛好合格的分數，不過就給團隊們滿分。他事後看演唱會每一張照片、每一段影片，都被感動，因為每一部分都是自己想呈現的。

談到與英華小學同學一起演出作品《父親》，不少觀眾忍不住抺眼淚。馬仔表示：「我正正就係想大家記住，當你在生活中面對任何困難，邊個最後在你身邊，就是親情、父母。當父母仍然健康的時候，多一點陪他們，多一點跟他們相處，多一點與他們聊天。」

作為藝術發展局成員的馬仔更獲主席霍啟剛大讚，馬仔直言多謝對方的支持，他更提到希望可以給多一些機會讓香港藝術家去內地見識。他更呼籲政府、藝術發展局等相關機構多支持業界及藝術工作者，讓他們有更多平台展示才華。

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