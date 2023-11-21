【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺

▲ 八達通公司發聲明，提醒客戶提防。（資料圖片）

八達通卡有限公司提醒市民和客戶，應提高警覺，注意一封偽冒由八達通公司發出的SMS短訊，內附連結令客戶點擊至未經授權網站或流動應用程式。

該網站要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。以下是可疑網站：

hkgift[.]octopoues[.]com

hktc[.]octoepus[.]xyz

hktc[.]octopluse[.]xyz

hktc[.]octopue[.]xyz

hktc[.]oetopus[.]xyz

hktc[.]otopousi[.]xyz

hkoctop[.]octoques[.]xyz

hkoctopus[.]octoques[.]xyz

hkoctop[.]com

ocshk[.]octopues[.]xyz

octopuses[.]xyz

octp[.]octopuses[.]xyz

octopues[.]com

octopusect[.]com

以下為可疑之流動應用程式下載連結:

exuecsn[.]com/CSL[.]apk

八達通澄清，該網站與他們無任何關係，並已通知香港金融管理局。

可疑網站的域名會不斷改變，以上清單未能盡錄。八達通絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人及/ 或賬戶資料。

若客戶有任何疑慮，或者曾在上述可疑網站提供個人資料，可致電2266-2222與八達通公司聯絡。

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責任編輯：吳卓峰