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【47人初選案】控辯雙方定於下周三結案陳詞　預計需時10天

社會 17:21 2023/11/21

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47人初選案暫定於下周三雙方開始結案陳詞。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪受審，早前控辯雙方已舉證完畢，原暫定下周一(27日)作結案陳詞。據司法機構網頁顯示，案件定於下周三(29日)續訊，屆時雙方開始結案陳詞，據了解，預計雙方需時共約10天。

本案為高等法院案件，不設陪審團，早前移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於8月28日踏入第115審訊，雙方完成舉證後，押後以待雙方預備結案陳詞。據悉，控方期間曾呈上逾1,200頁書面陳詞，惟超越法庭早前就書面陳詞頁數限制之指示，須重新呈交。

本案16名被告否認控罪的被告為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。

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記者：林育慧

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