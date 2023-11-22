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親子好去處︱伊院60周年嘉年華免費入場　小朋友體驗做一日醫護+攤位遊戲

親子好去處 19:24 2023/11/22

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「QEH社區健康嘉年華」在12月3日舉行，免費入場，小朋友可以體驗醫護工作。（相片來源：「伊院通 - 伊利沙伯醫院」Facebook）。

醫生及護士是救急扶危的工作，也是不少小朋友的夢想。爸媽想培養子女對醫護工作的興趣，就不要錯過12月3日在尖沙咀九龍公園舉行的「伊利沙伯醫院六十周年社區健康嘉年華會」，免費入場。大會當日除了設有超過20個攤位活動，讓大家了解不同專科部門的醫護工作外，更特別備有1:1的醫生或護士制服讓小朋友變身「小小醫護」。

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屆時參與模擬醫護工作坊的小朋友可穿上制服醫護制服打卡和體驗「傷口縫針」、「傷口護理」、模擬分娩過程和懷孕媽媽等，培養對醫護工作的興趣，以及初步了解醫生和護士的工作情況。

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此外，小朋友和家長可在嘉年華中了解不同的醫療資訊，來自多個專科醫生、護士及專職醫療人員等設有逾20個遊戲攤位，匯集急症室、兒科、內科、腦神經科和深切治療部等不同臨床部門，透過不同的迷你遊戲、賽車和虛擬實境VR遊戲推廣預防中風、用藥知識等健康資訊。會場也提供血壓等基本健康檢查、諮詢及中醫義診（不包括中藥）。

工作坊和攤位遊戲以先到先得形式開放給大家參與，無名額限制。參加者可獲得一張「Q版員工證」，在攤位遊戲獲得指定數量的貼紙後，可獲60周年限量禮品。而是次嘉年華為慶祝伊利沙伯醫院踏入60周年，邀請了多個表演團體作弦樂、軍鼓、歌唱、空手道及無伴奏合唱等表演。

「伊利沙伯醫院六十周年社區健康嘉年華會」詳情

日期：12月3日（星期日）
時間：上午11時30分至下午5時（下午1時半至2時半設表演）
地點：尖沙咀九龍公園廣場
查詢：3506 8994 / email

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責任編輯︰王明芳 

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