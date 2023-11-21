  • 22°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 18:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【罷工】的士丟林村示威場地　港府：會研究規管網約車平台

社會 17:35 2023/11/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

的士部分業界聲稱將發起罷工。（資料圖片）

的士業界明天（22日）罷工，約500部車明早11時至下午2時，於大埔林村發起行動，表明不滿港府沒決心取締「白牌車」。

可是據悉，林村許願廣場未必借出場地予的士停泊，數以百部的士或要另覓場地示威。

至於運輸及物流局發聲明稱，局方和運輸署代表應部分的士團體要求，今日（21日）早上與業界會面，了解意見並作出交流。

局方發言人表示，在會上已清晰表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊。為提高阻嚇，政府7月提交予立法會審議的條例草案中，已建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，包括提高最高罰款，以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限。政府亦會提出修正案，進一步建議把最高監禁期亦提高。

政府強調會啓動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並會研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。

發言人續指，政府會爭取盡快在立法會會議上恢復二讀辯論相關的條例草案，以期早日落實相關措施。發言人重申，政府一直關注的士行業的營運環境，並會繼續與的士業界保持緊密溝通，聽取他們的意見，期望的士業界以公眾利益為大前提，理性務實解決問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【47人初選案】控辯雙方定於下周三結案陳詞　預計需時10天
今日 17:21
【47人初選案】控辯雙方定於下周三結案陳詞　預計需時10天
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
今日 17:15
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
【天氣報告】深秋天氣反覆轉涼　下周市區氣溫再低見１字頭
今日 16:58
【天氣報告】深秋天氣反覆轉涼　下周市區氣溫再低見１字頭

你可能感興趣

【47人初選案】控辯雙方定於下周三結案陳詞　預計需時10天
今日 17:21
【47人初選案】控辯雙方定於下周三結案陳詞　預計需時10天
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
今日 17:15
【提防騙案】八達通公司遭偽冒發出SMS　客戶應提高警覺
【天氣報告】深秋天氣反覆轉涼　下周市區氣溫再低見１字頭
今日 16:58
【天氣報告】深秋天氣反覆轉涼　下周市區氣溫再低見１字頭
的士 汽車 請願示威 罷工 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

新手爸媽丨袁偉豪張寶兒囝囝出世　晒一家三口照勁溫馨
新手爸媽丨袁偉豪張寶兒囝囝出世　晒一家三口照勁溫馨