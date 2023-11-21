【罷工】的士丟林村示威場地　港府：會研究規管網約車平台

▲ 的士部分業界聲稱將發起罷工。（資料圖片）

的士業界明天（22日）罷工，約500部車明早11時至下午2時，於大埔林村發起行動，表明不滿港府沒決心取締「白牌車」。

可是據悉，林村許願廣場未必借出場地予的士停泊，數以百部的士或要另覓場地示威。

至於運輸及物流局發聲明稱，局方和運輸署代表應部分的士團體要求，今日（21日）早上與業界會面，了解意見並作出交流。

局方發言人表示，在會上已清晰表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊。為提高阻嚇，政府7月提交予立法會審議的條例草案中，已建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，包括提高最高罰款，以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限。政府亦會提出修正案，進一步建議把最高監禁期亦提高。



政府強調會啓動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並會研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。



發言人續指，政府會爭取盡快在立法會會議上恢復二讀辯論相關的條例草案，以期早日落實相關措施。發言人重申，政府一直關注的士行業的營運環境，並會繼續與的士業界保持緊密溝通，聽取他們的意見，期望的士業界以公眾利益為大前提，理性務實解決問題。

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責任編輯：吳卓峰