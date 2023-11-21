明星學業丨涂毓麟英國留學找到志向　入行遇低潮感激張敬軒開解

歌手涂毓麟（Oscar）5年前參加《全民造星》出道，除了唱歌，也參予拍劇、綜藝節目主持工作，發展不俗。他本身是一名學霸，在喇沙書院讀小學時，已兼在演藝修讀鋼琴系，後來負芨英國皇家音樂學院深造。

既擁有古典樂根基，固然熱愛彈琴和作曲，年紀輕輕的Oscar亦深明傳承之道，現時還會義教年青人彈琴。

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】

▲ 新歌《戀愛候機室》在MV一改形象，扮演多情男生。

涂毓麟在樂壇有兩位歌手朋友，一位是《聲夢傳奇》出身的冼靖鋒（Archie），另一位則是TVB上位戴祖儀，當中跟Archie更是喇沙書院校友，識於微時，又一齊加入樂壇。他笑言：「我和Archie由細玩到大，現在一同做了歌手，大家可以甚麼都傾，沒甚麼顧慮。」

至於戴祖儀也是他圈中可以交心的藝人，曾一起合唱過《我們再不講再見》。「那次合作，是源於當時TVB跟環球唱片剛剛破冰，故安排兩間公司歌手合唱，所以製作時間有點倉促，但跟她也很談得來，可能我們都曾在英國讀書，然後入行唱歌，之後又拍劇。」

自小有音樂天份

Oscar在音樂學習上的成績表，十分亮麗，而他跟鋼琴的聯繫，則始自童年。「這是媽媽告訴我的回憶，小時候我去親友的家，已可坐在鋼琴上彈出音調，父母因此讓我去學琴，雖然家中沒有人彈鋼琴，但自己或許是有點天份，譬如看譜是比別人快，所以學琴也是比較順利。」

他7歲起已同時成為演藝院鋼琴糸學生，師隨黃懿倫教授和劉綺華老師，中二獲獎學金去英國哈羅公學讀書，後來轉入英國皇家音樂學院深造鋼琴，中學以狀元成績畢業，返港就讀香港科技大學，主修環球商業學系，並以一級榮譽生正式畢業。

▲ 小學時曾跟隨黃懿倫教授學鋼琴，視對方為恩師。（受訪者提供)

談學琴之路，Oscar坦言：「我相信大部分小朋友開始學琴時都是被家人迫，我也不例外，細個只是為應付家人和考試，直至去了英國讀書，正因為再沒人管著，才開始真正愛上彈琴，箇中原因也不清楚，總之便找到一個位，真心喜歡這件事，更瘋狂得試過走了所有堂，就只為去練琴。」

他以過來人身份道：「直至現在，我都不鼓勵大家刻意去考琴，若非找到喜歡的理由，你最多是做得好，而不會是最好，到你能由心出發，才可以領略當中的奧妙。」

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自小受嚴師訓練

Oscar提及自己近年有義教學生鋼琴，原因在於：「幾年前我跟過音樂兒童基金會的慈善服務，免費為深水埗社區的學生教琴，可是他們在18歲後就不能再享用此服務，而我留意到有幾位已成年的同學頗有天份，於是便提議不如我繼續教他們吧。」

比起能教導別人，他更享受是看到有心的青年人用心去學習。問Oscar是一位怎樣的老師？他笑言是十分嚴格，不是易頂的。

他表示：「因為以前在演藝跟隨過黃懿倫教授，如果大家熟知對方，便知她有多嚴厲，很記得小五時在她的課室門外等候，親眼看到她因學生彈得不好，把琴譜整本『飛』出門外，可能我都受到她影響，所以教人時都幾地獄式，但只要大家能enjoy彈琴，自然不覺得辛苦。」

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感謝張敬軒鼓勵

從讀書時專注彈古典音樂，到現在成為流行曲歌手，Oscar願意接受不同挑戰。「外國的古典音樂人Maksim、David Garrett，他們都會把流行元素融入，所以應要持開放態度，如我的新歌《戀愛侯機室》，我也會唱別人寫的曲，更是自己不擅長的R&B，看看能有甚麼火花。」

他回想入行之時，不久會碰上疫情，很多工作和計劃也暫停，難免感到迷茫。「有一晚我在IG寫了一大段失落的心聲，想不到第一個來開解我的是軒公（張敬軒），因他以前跟我也是同一公司，故他能夠更清晰地幫我分析，因此我感激他一番鼓舞，令自己增加了信心。」

因此現在他遇到比自己更年青的歌手，如近日加入樂壇的女團XiX，也會無私分享經驗。「我覺得不止是前輩才有資歷教人，即使大家年資相近，也可以互相交流，如我在這班小女孩身上也看到很多衝勁和活力，對自己也有裨益呢。」

記者：陳家昌