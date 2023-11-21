單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭　淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣

▲ 唐寧離婚6年移居紐西蘭，近日眼濕濕告訴網民，自己目前與仔女分開住，但未有解釋原因。

現年41歲的童顏靚媽唐寧（本名江麗娜）6年前與舞台劇才子鄧偉傑離婚後，獨力照顧一對子女，去年帶同子女移居紐西蘭，並努力經營YouTube頻道，分享在紐西蘭的生活，近日衝破10萬訂閱。近日唐寧開直播與網民聊天，被追問為何一對子女久未現身，唐寧眼濕濕回答子女目前不在身邊。

最新影片推介：

唐寧緊貼香港潮流

身處紐西蘭的唐寧近一年努力拍片經營YouTube頻道，仍心繫香港的唐寧近日與移居台灣多年的香港YouTuber狄達，就香港年輕人的潮流和喜好作出比併，包括對潮語的認知、對00後喜好及打扮潮流等，其中唐寧對潮語「觀塘老母」，能秒答是觀塘長期塞車，令人想爆粗，可見唐寧仍緊貼香港潮流。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

唐寧其後與網民玩Q&A，有網民問她不諳英語，為何捨得放棄香港的一切移民，要重新適應新環境？唐寧解釋：「永遠都唔會捨得香港，所以我諗點帶香港嘅一切，去一個新環境，好似我拍啲片內容會有關香港，就係諗辦法點樣同香港繼續喺埋一齊。」

▲ 唐寧一對子女數年前曾出鏡。（影片截圖）

與子女疑分隔兩地

有人問她會否移居到澳洲、英國或其他地方發展，唐寧指最近有不少朋友移居澳洲，她也曾經心動心，但暫時都想以紐西蘭為據點。之後有網民問她，移民最不習慣的事情是甚麼，唐寧眼濕濕回答：

最唔慣係啲仔女唔喺自己身邊，呢樣嘢係永遠都唔會習慣……呢一刻，佢哋仍然未喺我身邊，但呢方面，我真係真係唔想講太多，牽涉到其他人就唔適合講太多，我明白大家係對我係出於善意關心。不過無論佢哋幾時出現都好，都唔會再喺我啲片度出現，因為佢哋真係好大個喇，如果佢哋有興趣拍片，我會鼓勵佢哋自己開個頻道，到時大家記住CLSS呀。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

唐寧與舞台劇子鄧偉傑於2010年低調結婚，翌年誕下大仔俊俊，2015年誕下細女嗡嗡，但婚姻敵不過「7年之癢」，2017年宣布離婚，唐寧擁有一對子女的撫養權。2020年她開設YouTube頻道做KOL，一對子女會不時現身片中玩煮飯仔，但之後暫停更新，直至去年唐寧移居紐西蘭，才恢復拍片更新頻道，但一對子女已沒有出鏡。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳