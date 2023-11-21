金手指丨劉德華頭撼玻璃忘我演出　周家怡楊偲泳佩服華仔敬業態度

▲ 劉德華在《金手指》搏盡演出。

由莊文強執導及編劇，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍主演電影《金手指》內，飾演廉署高級調查主任劉啟源的劉德華，為追查由梁朝偉所飾的程一言創立的嘉文集團倒閉事件真相，與妻女周家怡、楊偲泳幾番墮入險境，在其中一幕被歹徒追殺的場面，連場動作華仔皆是真身上陣，勇救險境中的家人。

因《金手指》而首次合作的家怡和偲泳可以親睹華仔的現場演出，也同聲讚嘆的說：「華哥文戲和動作戲同樣精彩！他的身手很敏捷，尤其看見他在車頂滾下來的動作，令我們也想有嘗試拍動作片的衝動。」

雖然兩人沒有華仔的動作來得激烈，但在這場戲中，她們被逼瑟縮在狹隘的車廂，動彈不得，滋味殊不好受。

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▲ 《金手指》

劉德華毫不錫身

為應付這場動作戲，華仔毫不錫身，頭撼玻璃、地上翻騰、手撼破鐡，連串激烈的動作，以拯救被困車廂中的妻女周家怡和楊偲泳，在動作導演錢嘉樂的指導下，華仔完全放心去演，其中頭撼玻璃鏡頭更是一take過，雖然玻璃是糖膠質地，但硬度十足，華仔義無反顧的撼下去，一下子便完成這動作，看得大家心驚膽跳。

為爭取拍攝時間，華仔沒停下也沒休息，緊接再演另一組動作，這次華仔竟在沒有鋪上軟墊的情況下，來一個倒地翻騰，在石屎地上連番翻騰的他身手敏捷，才兩take又告完成。

▲ 《金手指》

錢嘉樂完全收貨

最後一組動作鏡頭，華仔一口氣爬上被撞至翻側的車頂，嘗試打開車門拯救被困的妻女，原本導演只需要拍攝華仔拍打車門的畫面。

但華仔交足功課，即使導演叫cut，他仍繼續出力的狂拍車門，以配合更逼真的氣氛，最後導演超額收貨，但華仔卻在忘我的演出下擦傷手腕，最後還是錢嘉樂告知他手腕受傷，沒當一回事的他，更從容的為自己處理傷口。

▲ 《金手指》

家怡楊偲泳零鬆懈

看著華仔瞓身的演出，身為妻女的周家怡和楊偲泳面對被困車廂的戲份，一點也不敢鬆懈，偲泳還要抱著一個半歲大的嬰孩，倒卧在狹隘的車廂中。

由於打側的車廂出入不便，兩人索性屈在車廂中，待導演拍至滿意才走出來，而手抱的嬰兒很乖全程睡著，雖然母女兩人手腳屈曲近兩小時，家怡更要在困境下力歇聲嘶的求救，但多得大家的配合，兩人順利完成了一次既艱辛又難忘的煞科戲份。

▲ 《金手指》

偲泳更得到一個意想不到的回報，就是跟華仔合照，她滿心歡喜的說：「華哥知道我們今天殺青，所以比我們早收工的他，臨走前特意在現場找我們合照留念，真的很開心。可惜媽媽（周家怡）剛好走開了，否則我們還可以有張全家福啦！」

錯失良機的家怡惟有寄望下次機會，但也很愜意的說：「今次能飾演劉生太太感到很幸福，還要得華哥不時指點，簡直袋錢入我袋，正如阿Sa（蔡卓妍）之前所說，能碰上如此的機會，當真要將片酬倒貼出來才是！」

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