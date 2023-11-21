【非法集結】涉藏29支行山杖等武器　8男女認罪判監9個月至1年

▲ 8男女承認於荃灣非法集結，今於區域法院被判監。資料圖片

2019年8月25日示威人士於荃葵青遊行時與警方爆發衝突，8名男女分別被搜出29支行山杖等武器，早前於區域法院承認串謀非法集結等罪，今（21日）被判監9個月至1年。法官判刑時指，各被告參與的串謀經過精心策劃，在人力、物力及裝備均有細意安排。各人使用的戰術背心及車上的行山杖數量，可見他們預期非法集結有武裝衝突，並擬為示威者提供裝備作對抗之用。

8名被告謝信誠（34歲，紮鐵工人）、湯衛國（36歲，樹藝師）、梁啟彥（30歲，冷氣技工）、鄧志康（29歲，公務員）、簡子聰（29歲，運輸工人）、陳慶龍（36歲，汽車維修員）、羅雅婷（47歲，無業）及鄧可盈（27歲，秘書）。他們早前承認1項串謀非法集結交替控罪，指他們在2019年8月25日，在香港一同串謀另外3人在葵涌及荃灣一帶或附近參與非法集結。

湯、梁、鄧、簡及羅各承認被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，涉29支行山杖， 3個能發出鐳射光束的裝置，1個彈射器連同彈丸，1把鎅刀及1支金屬棒；湯、鄧、簡各承認1項無牌管有無線電通訊器具，涉3套無線電收發機。

法官判刑時指，各被告參與的串謀經過精心策劃，在人力、物力及裝備均有細意安排。各人使用的戰術背心及車上的行山杖數量，可見他們預期非法集結有武裝衝突，並擬為示威者提供裝備作對抗之用，本案較同類案件嚴重。

法官續指，各被告沒有參與示威，純粹因他們出發前被警方截停。從他們身上及車上的裝備，法官肯定各人打算參加非法集結。法官考慮所有因素後，判湯、鄧及簡入獄1年，另罰款1萬元；梁及陳判監10個月；鄧可盈判監9個月；謝則判監10個月，其中8個月與謝因企圖搶劫等罪被判監7年的案件分期執行，謝變相加監8個月，兩案總刑期為7年8個月。

案情指，示威者在2019年8月25日下午於葵涌運動場集合遊行，其間有人佔據楊屋道及向警方防線投擲磚頭。警方巡邏時發現3部私家車，各被告則於3輛車內或附近，均作黑色打扮，部分人身穿黑色護甲及護膝等護具。

警員於被告身上或車輛內搜出多項物品，包括29枝行山杖、3套無線電收發機、3支能發射光束的鐳射裝置、金屬棒、彈丸連同彈射器，以及銀色鎅刀等。湯和簡承認是車主，被告被捕後於警誡下保持緘默。

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記者：梁錦麟